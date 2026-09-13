- Comenzó la entrega de apoyos del gobierno a damnificados por el terremoto a través de la red de SuperGiros

La potente red liderada por Edgar Páez, quien se apersonó del proceso de entrega de ayuda a los afectados, será la garantía para que los recursos lleguen

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, donde, según la Ungrd, cerca de 285 personas murieron, se contabilizaron 3.900 heridos y, de forma directa o indirecta, más de 102 mil ciudadanos fueron afectados, el Gobierno Nacional ya comenzó a hacer los giros. La empresa que está habilitada para dar la entrega de los giros a los damnificados es SuperGiros.

La compañía, que tiene en la presidencia a Edgar Páez, tiene una cobertura importante en el Chocó, al tener presencia en 31 municipios. Para los afectados por el sismo en el Chocó, el jefe del hogar registrado se acerca a un SuperGiros con su cédula. Una vez el funcionario constate que la persona hace parte del Registro Único de Damnificados (RUD) de la UNGRD y cuente con la certificación de vivienda destruida o no habitable, le dará el dinero, que varía entre $787.907 y $1.050.543 por hogar.

Foto:SuperGiros

El presidente Páez está comprometido con que los afectados puedan recibir, sin mayores problemas, la ayuda. SuperGiros, que se creó el 19 de septiembre de 2006, tiene una amplia red de cobertura en el país y una potente red de logística, lo que facilita que los afectados cobren el dinero en efectivo y no exista la obligatoriedad de que estén bancarizados.

Foto: Supergiros

Si bien los primeros giros llegaron al Chocó y Cali, que son tres subsidios durante tres meses seguidos, Supergiros no solo va a desembolsar en el Pacífico. En el Valle del Cauca, incluyendo Cali y Buenaventura, así como en Quindío, Caldas y Risaralda, se podrá recibir la ayuda con las facilidades que ofrece la red de SuperGiros. El mismo presidente Páez quiere asegurarse, en las distintas zonas del territorio, de que todo esté marchando.

SuperGiros tiene una cobertura importante en las regiones y el territorio. A manera de ejemplo, existen más de 25.000 puntos de atención distribuidos en los 1.112 municipios del país. Esto es consecuencia de sus alianzas estratégicas con las redes locales de apuestas permanentes (chance) y el comercio minorista, lo que le permitió heredar una infraestructura capilar preexistente, dándole una cobertura importante.

Hasta el momento, la red de Supergiros ha dado cerca de 500 subsidios, que fueron ordenados por el Gobierno Nacional y departamental, todo de acuerdo con una lista que creó la UNGRD, hoy bajo la dirección de David Santiago Tamayo Roldán. La compañía mantiene así su compromiso de facilitar el acceso a estos recursos y contribuir a que las familias damnificadas puedan recibir oportunamente las ayudas dispuestas por las autoridades.

*Información suministrada por SuperGiros

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