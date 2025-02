Este sería el sueldo de los jurados de Yo me llamo; Amparo Grisales gana más que el premio final

.Publicidad.

No es un secreto que Caracol Televisión hace una tremenda inversión para cada temporada de Yo me llamo. Este es uno de los realities más importantes del canal, siendo uno de los productos que más rating le da en el año. Basta con ver sus números de esta temporada para poder evidenciar esto. Aunque, esa inversión no solo está enfocada en su producción y premios para sus participantes. Entre los gastos del canal, se encuentra también el sueldo de los jurados de Yo me llamo. Recientemente, se reveló que la que más ganaría sería Amparo Grisales, incluso por encima del famoso Rey Ruiz.

Esto ganarían los jurados de Yo me llamo, Amparo es la reina de los sueldos

Como es bien sabido, a Amparo Grisales le han ofrecido un buen dinero para poder seguir siendo parte del reality. En 2023, se llegó a filtrar información que aseguraba que Caracol le pagaba unos 600 millones de pesos por temporada. Aunque, ahora han asegurado que la mujer estaría recibiendo mucho más que lo que ganaba en ese año. Según la Negra Candela o Graciela Torres, el sueldo de la diva de Colombia estaría rondando entre los 800 y mil millones de pesos. Una cifra impresionante, aunque no tan descabellada, teniendo en cuenta el valor de Amparo en el programa.

..Publicidad..

Jurados de Yo me llamo.

|Le puede interesar El negocio por el que Rosmery Bohórquez, 'Nuevo rico, nuevo pobre', dejó la actuación

...Publicidad...

Pero, queda la duda de si a los demás jurados de Yo me llamo se les paga igual. Hace algún tiempo, se llegó a rumorear en redes sociales que César Escola estaría ganando una cifra entre los 100 y los 600 millones de pesos, aunque no era algo seguro. Respecto a Rey Ruiz, no hay información clara que haga referencia a la cifra que estaría recibiendo el famoso salsero. Aunque, se podría especular que su salario rondaría los 600 u 800 millones de pesos. Es que, este hombre es un músico con gran peso internacional y con una reputación destacable.

....Publicidad....

Lo seguro es que, Amparo Grisales es la jurado de Yo me llamo que más dinero gana. Aunque, según reveló la misma Graciela Torres, ella no ha sido la mejor paga. Se trata de una presentadora, la cual recibió una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de Margarita Rosa de Francisco, quien fue una de las presentadoras más cotizadas de la televisión colombiana.

Vea también: