Aurelio Cheveroni vuelve a la televisión con nuevo reality de Caracol ¿De qué se trata?

En los últimos años, hemos podido ver una serie de programas que han tenido un gran éxito en la televisión colombiana. Uno de ellos es Yo me llamo, de Caracol Televisión. Este programa de imitadores ha tenido una muy buena recepción por parte del público colombiano. Temporada tras temporada, el programa tiene algunos cambios, lo que es notable, sin embargo, ahora viene algo mucho más grande. Además, han decidido traer de vuelta al popular Aurelio Cheveroni, quien, al parecer, será una parte bastante importante en este nuevo formato.

Aurelio Cheveroni se unirá a Yo me llamo mini, el nuevo programa de Caracol Televisión

Hace algunos días, Caracol Televisión sorprendió en sus redes sociales con un gran anuncio. Como todos sabemos, Yo me llamo era únicamente para personas mayores de edad buscando imitar a sus artistas favoritos. Sin embargo, esto está por cambiar, de manera inesperada, el canal anunció que está listo para un nuevo capítulo en la historia de este reality. Estamos hablando de Yo me llamo mini, una edición especial en la que ahora los más pequeños podrán concursar para demostrar que cantan igual que varios artistas. Pero esta no fue la gran sorpresa.

Aurelio Cheveroni era parte importante de 'Club 10'.

En los comerciales que ya están causando furor, se puede ver a Aurelio Cheveroni. Este icónico personaje de 'Club 10' volverá a ser parte de la televisión colombiana. Al parecer, tendrá una participación especial e importante en este nuevo programa de Caracol Televisión. Eso sí, por el momento no se sabe mucho al respecto y este anuncio ha causado más preguntas que respuestas. Sin embargo, muchos se han emocionado por este nuevo formato y por el regreso de Aurelio Cheveroni al canal. Ahora bien, es probable que ya muchos estén pensando en participar.

Si usted es uno de los interesados, ya podrá registrarse en la página del canal. Ya las inscripciones están abiertas y seguramente veremos mucho talento. Es que, basta con ver La Voz Kids, para poder saber que este nuevo formato va a tener una excelente respuesta por parte del público. Podrán participar niños entre los 5 y 14 años y según Aurelio Cheveroni será el nuevo jurado.

