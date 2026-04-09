La jugada de Manzur para no perder la curul que ganó con 110.000 mil votos

El ciudadano Francisco Araújo radicó ante la Corte Suprema de Justicia un derecho de petición que le permitiría ganar tiempo a la defensa del congresista azul

Wadith Manzur, representante a la Cámara y quien dio el salto al Senado por el Partido Conservador, se encuentra detenido en medio de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), lo mismo que le ocurrió a la reelecta representante por las circunscripciones de Paz, Karen Manrique.

La congresista, al igual que el cordobés, resultó salpicada por el mismo hecho de corrupción, por lo que el alto tribunal ordenó su detención mientras se adelantan las investigaciones pertinentes.

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Por casos como estos, el fantasma de la “silla vacía” merodea al nuevo Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio para el periodo 2026-2030, en el que varias figuras políticas afrontan investigaciones que podrían derivar en la pérdida de sus curules, sin que puedan ser reemplazadas por otro legislador.

La “silla vacía” es una sanción constitucional en Colombia (Acto Legislativo 01 de 2009 y 02 de 2015) que impide a los partidos políticos reemplazar a congresistas investigados o condenados por delitos graves. Esta figura castiga a las organizaciones políticas por avalar candidatos incursos en parapolítica, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad o corrupción.

Foto: Tomada de redes/ Representantes; Karen Manrique y Wadith Manzur

Así las cosas, uno de los casos que está pendiente de recibir esta sanción de la silla vacía es el del representante a la Cámara Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien dio el salto a Senado para el nuevo periodo y quien fue uno de los más votados en el país con más de 110 mil votos.

A pesar de que Manzur fue recientemente capturado por sus presuntas actuaciones en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), ha pedido pista para posicionarse.

La petición fue radicada por el ciudadano Francisco Javier Araújo Morelos, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a través de un derecho de petición, que aclarara si la medida de aseguramiento impuesta contra el congresista cordobés impide su posesión en la próxima legislatura, pese a no existir una condena en firme en su contra.

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