Colombia son las Regiones, la feria que dejó más de $1.000 millones en ventas para los artesanos

Durante tres días y más de 30 mil visitantes, el parque de la 93 fue el escenario para que la esencia e identidad de las regiones se hicieran presentes

Durante tres días, el Parque de la 93 se transformó en un espacio poderoso. Fue una mezcla con aromas de café del Huila, cerámicas negras del Tolima, hamacas sucreñas, cacao del Caribe, achiras recién horneadas y sombreros vueltiaos que parecían navegar entre la multitud. Tanto, que la feria Colombia son las Regiones, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, cerró con una cifra sorprendente; más de $1.000 millones en ventas y 30 mil asistentes en solo tres días.

Y lo más importante es que toda esa plata quedó directamente en manos de los artesanos, sin intermediarios; esa es quizá la mayor victoria del evento.

El viernes en la tarde, el parque ya comenzaba a parecer un mapa vivo. La gente entraba por curiosidad y terminaba atrapada entre las texturas, los acentos y la música que llegaba desde cada esquina. El stand de Sucre, por ejemplo, no daba abasto con sus hamacas y sombreros. Tolima vendía más rápido de lo que lograba reponer. El Huila recibió filas enteras de curiosos buscando café y achiras y Bolívar repetía, una y otra vez, la historia detrás de su colección Jacinta inspirada en el río Magdalena.

Pero más allá de las cifras individuales, fue la sensación colectiva la que marcó el ritmo, pues cada departamento llegó con su orgullo por delante, como queriendo demostrarle a Bogotá que la identidad no se conserva en vitrinas, sino en las manos de quienes la trabajan todos los días.

“Lo que vendimos acá es lo que sostenemos en la casa”, decía una artesana de Morroa mientras explicaba por qué sus hamacas, tejidas en telar vertical, tardan semanas en completarse.

La feria no solo fue un éxito comercial, fue un retrato emocional del país. Más de 30 mil personas recorrieron los stands, observaron los oficios y aprendieron que detrás de cada artesanía hay un territorio que lucha por no perderse.

Las ventas superaron los $1.000 millones, una cifra que en cualquier feria suena bien, pero que aquí significa algo mayor, pues fue dinero recaudado para los artesanos que con su arte representan a todo un país y que no pasó por intermediarios, sino que fue directamente del comprador al artesano.

Para departamentos como Huila, que triplicó sus ventas frente al año anterior, Sucre, que cerró con más de $39 millones, Tolima, que pasó los $50 millones y Bolívar, que superó los $35 millones, la feria fue mucho más que un evento bonito: fue una prueba de que sus productos no solo tienen mercado, sino que tienen público fiel en la capital.

Cuando el sol cayó el domingo y los stands empezaron a desmontarse, quedó flotando una sensación de gratitud. Los artesanos regresaban a sus departamentos con ganancias reales, el público con productos que no son simples objetos, sino historias y el parque con el eco de una feria que no quiere ser moda, sino hábito.

