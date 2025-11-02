La minera canadiense Aris Mining logró sentar en su junta directiva a una prestigiosa líder ambientalista

La minera canadiense Aris Mining, la segunda en producción de oro en el país, anunció el nombramiento de la líder ambientalista y académica Brigitte Baptiste como miembro de su junta directiva, con efecto inmediato a partir del jueves 30 de octubre. Con esta integración, la junta de la compañía amplía su número de 8 a 9 miembros.

La rectora de la Universidad AEN será una voz en defensa de la minería responsable frente al medio ambiente y hará equipo con otros tres colombianos que ya tienen asiento en la junta: los exministros Germán Arce, miembro a su vez de la junta de Ecopetrol, y Mónica de Greiff quien hasta ese mes participó en la junta de Ecopetrol, y el exviceministro Gonzalo Hernández Jiménez. Los otros directivos de la minera canadiense son su CEO Neil Woodyer, su presidente Ian Telfer, Daniela Cambone, David Garofalo y Attie Roux.

Baptiste aporta una vasta experiencia en conservación de biodiversidad y desarrollo sostenible a la compañía minera. Ian Telfer, presidente de la Junta Directiva de Aris Mining, señaló que la incorporación de Baptiste "fortalecerá aún más el compromiso de Aris Mining con la minería responsable y el crecimiento sostenible en Colombia y Guyana". La ambientalista cuenta con una sólida trayectoria de compromiso con cuestiones ambientales y sociales en toda América Latina. Anteriormente, Baptiste dirigió el Instituto Alexander von Humboldt para la Investigación de Recursos Biológicos y es miembro de varios paneles asesores internacionales centrados en la acción climática y la sostenibilidad.

Operaciones y crecimiento de Aris Mining

Aris Mining, es una empresa dedicada a minería de oro principalmente en Colombia, fue fundada en septiembre de 2022 tras la fusión de las mineras Aris Gold y Gran Colombia Gold Mining con un grupo de inversionistas. La compañía opera dos minas subterráneas clave, Segovia y el Complejo Marmato, las cuales produjeron conjuntamente 210.955 onzas de oro en 2024. Tras las expansiones en curso, la empresa tiene como objetivo una tasa de producción anual superior a las 500.000 onzas. Además, opera la empresa conjunta Soto Norte, una mina de oro y cobre en Santander de la que posee el 51% (cuyo estudio de prefactibilidad quedó completo a septiembre de 2025) y es dueña del proyecto aurífero Toroparu en Guyana.

A nivel financiero, la compañía reportó ganancias por USD 235.5 millones a septiembre, lo que representa un aumento del 93 % respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el incremento en los precios del oro y en los volúmenes de venta. Sus acciones, que cotizan tanto en la Bolsa de Toronto como en la de Nueva York, han experimentado un aumento de más del 158 % en lo que va corrido del año.

