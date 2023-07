Colombia In The Pendiente: a propósito del 20 de julio

Hablan de INDEPENDENCIA y no es verdad / Lo dijo Garzón antes de ser abaleado / ¿Cuál libertad, si no hemos encontrado / Siquiera nuestra propia identidad?

Por: Giovani Mejía Correa |

julio 14, 2023

Ventana sobre las dictaduras invisibles

La madre abnegada ejerce la dictadura de la servidumbre.

El amigo solícito ejerce la dictadura del favor.

La caridad ejerce la dictadura de la deuda.

La libertad de mercado te permite aceptar los precios que te imponen.

La libertad de opinión te permite escuchar a los que opinan en tu nombre.

La libertad de elección te permite elegir la salsa con la que serás comido.

(Las Palabras Andantes)

Eduardo Galeano.

Si dices que PENDER es ir colgado

Y que es DEPENDER colgar de arriba

Pendencia será, entonces, la deriva

De aquello que verás siempre colgado.

Y será DEPENDENCIA la infortuna

De aquel que desde arriba va colgando

Como bolsa de piel, siempre cargando,

Las del amo… riquezas y fortunas.

Mas si otro prefijo le añadimos,

El IN que niega lo que a él se adhiere,

Nos queda INDEPENDENCIA, mas me hiere

Saber que independientes nunca fuimos:

Hablar de INDEPENDENCIA es cosa vana

En Colombia, Eréndira postrada,

Vendida por su abuela desalmada,

A patriarcas con frac o con sotana.

Hablar de INDEPENDENCIA en mi país

Es no haber hecho críticas lecturas

Del asedio milenario a las culturas

Que forjaron los hombres del maíz.

Hablar de INDEPENDENCIA en estas tierras

Es negar al Yavhé de los ejércitos

Y a la banca mundial con sus empréstitos

Y a Europa con sus garras y sus guerras.

Hablar de INDEPENDENCIA no es orgullo

Mientras sigan abiertas nuestras venas

Pues, que aún arrastramos las cadenas,

Es una gran verdad de Perogrullo.

Hablan de INDEPENDENCIA, ¡qué mentira!

Si necesitan visa y pasaporte

Y muchos dólares para ir al norte,

Norte que como esclavos aún los mira.

Hablan de INDEPENDENCIA y la celebran

Mientras siguen doblando su rodilla

Ante reyes y dioses de cartilla

Que con su verbo vil los descerebran.

Hablan de INDEPENDENCIA y no es verdad

Lo dijo Garzón antes de ser abaleado

¿Cuál libertad, si no hemos encontrado

Siquiera nuestra propia identidad?

¡Qué vergüenza es hablar de INDEPENDENCIA!

Cuando hacemos el sordo a las noticias

De la muerte que nos traen las milicias

Y el mal gobierno de la delincuencia.

¿De cuál INDEPENDENCIA sus discursos?

Si Colombia es heredad de algunos pillos

Que llenan indolentes sus bolsillos

Desangrando los públicos recursos.

¿De cuál INDEPENDENCIA alardeamos

Si obnubila la mente el consumismo

Que empuja con pasión hacia el abismo

De comprar lo que no necesitamos?

¿De cuál INDEPENDENCIA quieren que hable?

¿De cuál INDEPENDENCIA mi poema?

Si en Colombia este tema aún no es tema

Si aún nos aprieta el yugo detestable.

¿De cuál INDEPENDENCIA les escribo?

si al poner en mis versos la denuncia

me arriesgo a que me pidan la renuncia

si acaso me permiten seguir vivo.

¿De cuál INDEPENDENCIA puede hablar

El médico cuyo dictamen fue robado

Y a un administraidor arrodillado

Le dieron el derecho a medicar?

¿De cuál INDEPENDENCIA habla el juez

Si para proteger a su familia

Ha cerrado sus ojos y su biblia

Huyéndole al perjurio en su doblez?

¿De cuál INDEPENDENCIA vas a hablar

Desde el miedo, sesgado periodista,

Si rehúyes estar en esa lista

De los que siempre dicen la verdad?

¿Desde cuál erudita INDEPENDENCIA

Nos van hablar la bata y la probeta

Si venden a la APA proxeneta

Los hallazgos escritos de la ciencia?

¿De cuál INDEPENDENCIA hablan maestros

Si presos son de turbias directrices

Dictadas por OCDEANAS meretrices

Con fines económicos siniestros?

¿Cuál es la INDEPENDENCIA que pregonan

En el ara, en el Himno, en la palestra

Si siempre está sujeta la maestra

A repetir mentiras que encabronan?

¿De cuál INDEPENDENCIA, el estudiante

Nos puede hablar, si ello no es tarea

Si el profe no da nota porque lea

Ni le pone una fecha fulminante?

¿De cuál INDEPENDENCIA el estudioso

le puede hablar a aquel que no desea

liberarse del amo que lo arrea

echándose a leer un libro hermoso?

¿INDEPENDENCIA? ¿Qué es eso? Es utopía

Es un sueño soñando ser soñado

Un ideal, un logro no alcanzado

Camino por andar, ardor que ya se enfría.