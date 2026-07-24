- Colombia gana terreno en energías limpias, entró al top 10 de los países latinoamericanos que más las generan

El empujón lo dieron Duque y Petro. Los lideres en cuanto a la participación de energía renovable en la matriz eléctrica de sus países son, Paraguay y Uruguay

Cuatro años después de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, Colombia consolidó su objetivo de convertirse en uno de los países latinoamericanos con más crecimiento en el sector de las energías limpias. Actualmente, cerca del 19,23 % de la electricidad nacional proviene de fuentes renovables no convencionales, como la energía solar y la eólica.

El crecimiento no para ahí. Si a dicha cifra se suma la generación hidroeléctrica, el porcentaje asciende al 74,19 %, lo que significa que casi tres cuartas partes de la electricidad nacional se producen con fuentes de menor impacto ambiental.

El crecimiento de las energías renovables, no obstante, comenzó antes de la actual administración. La apuesta por diversificar la matriz energética se puso en marcha años atrás. En septiembre de 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entró en operación la granja Celsia Solar Yumbo, uno de los primeros proyectos solares de gran escala del país. Más adelante, en enero de 2022, el gobierno de Iván Duque inauguró el parque eólico Guajira I, el primero construido en más de 17 años y uno de los proyectos eólicos más importantes de Colombia.

Durante el gobierno Petro también se registraron avances. En febrero de 2024 fue inaugurado el Parque Solar La Loma, en el departamento de Cesar, considerado uno de los proyectos solares más grandes del país. A esto se sumó la puesta en marcha de la Planta de Hidrógeno Verde en Cartagena. Con estas iniciativas, Colombia superó los 4.626 megavatios (MW) de capacidad instalada en fuentes renovables no convencionales, principalmente solar y eólica.

El avance ha permitido que Colombia figure entre los países latinoamericanos con mayor participación de energías renovables en su sistema eléctrico. Aun así, varias naciones de la región mantienen indicadores superiores, especialmente por el peso de la generación hidroeléctrica.

Se planteó en primer lugar que las hidroeléctricas son amigables con el ambiente por depender del ciclo del agua y no agotar el recurso

Paraguay, presidido por Santiago Peña, obtiene alrededor del 87 % de su electricidad de fuentes renovables gracias, en gran medida, a la hidroeléctrica Itaipú, una de las más grandes del mundo y que comparte con Brasil.

Uruguay también se ha convertido en un referente regional. Su sistema combina energía eólica, hidroeléctrica y solar, con parques como Pampa, Peralta y Sierra de los Caracoles, que fortalecen el suministro eléctrico nacional y reducen la dependencia de combustibles fósiles.

Por su parte, Costa Rica mantiene una estrategia de expansión de energías limpias mediante inversiones en nuevos proyectos solares, eólicos y de biomasa, mientras que la Planta Hidroeléctrica Reventazón continúa siendo uno de los pilares de su sistema energético.

Brasil completa el grupo de líderes de la región. Entre el 88 % y el 90 % de su electricidad proviene de fuentes limpias, impulsadas principalmente por la energía hidroeléctrica, la biomasa y el crecimiento sostenido de los parques eólicos y solares. En ese panorama, Itaipú sigue siendo una pieza clave para el abastecimiento energético brasileño gracias a su operación conjunta con Paraguay.

Aunque el impulso a las energías renovables ha pasado por diferentes gobiernos, las cifras muestran que Colombia continúa ampliando su capacidad de generación limpia y acercándose a los países que lideran la transición energética en América Latina.

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