Colombia en el festival Weird Market de animación y videojuegos de Valencia, España

octubre 09, 2024

octubre 09, 2024

El paso del colombiano Sebastián García por el Weird Market 2024 ha sido un hito importante para su carrera y para Caballo Loco Studio, el estudio colombiano de animación y videojuegos para el que trabaja residiendo en Barcelona. Este festival, que se llevó a cabo del 1 al 6 de octubre en Valencia, España, es uno de los principales encuentros para profesionales de la animación, y Sebastián fue uno de los invitados destacados gracias al premio que su proyecto Astropackers ganó en Ventana Sur 2023.

"Venimos muy contentos porque ganamos en Ventana Sur el premio de Weird Market," expresó Sebastián al llegar al evento. Su serie Astropackers, una propuesta que combina animación 3D y 2D con una estética colorida, cuenta la historia de unos viajeros espaciales mochileros que emprenden una aventura a través del universo. "Es una serie muy divertida, con muchos colores y personajes carismáticos, y estamos buscando financiamiento para poder terminarla."

Sebastián y su equipo tienen grandes expectativas de avanzar en el desarrollo de la serie, que ya tiene un piloto y varios guiones escritos para la primera temporada. "Estamos buscando conectar con gente interesada en animación, queremos seguir contando esta historia y hacer que llegue a más personas," comenta.

La visión de Sebastián va más allá de su participación en Weird Market; también aboga por una mayor presencia de la animación latinoamericana en el escenario global. "Creo que es importante contar historias desde una mirada latina. Las realidades que vivimos en Colombia o en cualquier otro país latinoamericano son muy diferentes." reflexiona, subrayando la importancia de la diversidad cultural en la animación.

Además de Astropackers, Sebastián está presentando en el festival su más reciente proyecto, el cortometraje en 2D Where is My Expresso, que recientemente fue galardonado con un fondo colombiano de desarrollo. "Venimos también con este corto, y estamos emocionados por la posibilidad de moverlo aquí en Weird Market. Queremos aprovechar todas las oportunidades para hacer crecer estos proyectos," concluye Sebastián, quien ve en este tipo de eventos una oportunidad invaluable para la expansión internacional de la animación colombiana.

Weird Market ha sido, sin duda, una plataforma clave para Sebastián García y su equipo, quienes continúan posicionando la animación colombiana en la escena global, mostrando que las historias latinas tienen un lugar importante en el mundo de la animación.