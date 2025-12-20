El cálculo de los recursos para la salud marcará el acceso a medicamentos y servicios el próximo año, entre cuestionamientos, fallos judiciales y una crisis visible

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO, Cara a cara con la salud. Antes de que culmine el presente año, el Ministerio de Salud debe entregar a los colombianos el valor que va a reconocer para el año 2026 de la unidad de pago por capitación. Esa es una estimación muy importante porque implica e indica cuánto va a reconocerse por cada colombiano para la atención de su salud. El valor promedio per cápita cubierto para el año 2025 es de 1.521.000 para el régimen contributivo y algo más de 1,300,000 para los usuarios y afiliados al régimen subsidiado.

Las noticias no son buenas porque y los antecedentes en particular, el Ministerio de Salud y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha venido literalmente tomándole el pelo para el ajuste de la UPC y los presupuestos máximos desde enero de del presente año a la Corte Constitucional. Y esto ya desembocó en una acción de desacato que la Corte expidió. durante la presente semana, dándole un plazo perentorio de 2 días para entregar dichos cálculos, dichas estimaciones.

El problema que está en el fondo es que desde la administración de la exministra Carolina Corcho se ha venido restándole credibilidad y se ha venido deteriorando las estimaciones de los cálculos eh actuariales de la Unidad de Pago por Capitación. Esos cálculos actuariales son muy importantes porque se reconstruyen con base en el gasto promedio de los años anteriores.

la estimación que haga el gobierno debe ser supremamente ajustada a la realidad. Y el problema es que este ajuste de la realidad ha venido siendo desconfigurado y es inexacto desde que asumió el presente gobierno.

No se necesita eh tener demasiada hacer demasiados estimaciones para entender lo que está pasando a los colombianos con la el desabastecimiento de medicamentos, la falta de exceso a servicios, pacientes que se encadenan, pacientes que lloran y suplican la atención de servicios de salud para personas e de enfermedades crónicas, personas de enfermedades huérfanas.

Quedan 7 meses de gobierno y el presente gobierno tiene una tremenda responsabilidad sobre lo que deba pasar con la salud de los colombianos durante los siete 7 meses próximos del año entrante durante prácticamente todo el año. No podemos permitir que sigan muriendo miles de colombianos, mayor severidad en sus afectaciones de salud, simplemente por una decisiones antitécnicas y caprichosas del gobierno y en particular del Ministerio de Salud para el cálculo de la unidad de pago por capitación.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.