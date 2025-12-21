Solsticio político: cómo se fabrica la sombra que quiere volver al poder

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. Este 21 de diciembre no es una fecha cualquiera. Es el día de la noche más larga del año, el momento en que el sol parece retirarse y la sombra ocupa más espacio. Para las culturas antiguas, el solsticio era un examen: una pregunta incómoda sobre lo que se ha hecho, lo que se ha ocultado y lo que merece volver a nacer. Colombia, hoy, atraviesa su propio solsticio político.



Porque la oscuridad que vivimos no es natural. No es casual. No es solo ausencia de luz, sino presencia organizada de intereses, miedos inducidos y narrativas cuidadosamente construidas. Una oscuridad que se expresa en titulares alarmistas, en personajes fabricados desde estudios de televisión, en la confusión deliberada entre periodismo y propaganda. No es astronomía: es poder.



En esta videocolumna, te proponemos leer el país como se lee el cielo en el solsticio, entendiendo que la noche más larga también anuncia un cambio. Pero la luz no regresa sola sino que depende de la memoria, de la conciencia y de la decisión ciudadana de no acostumbrarse a vivir a oscuras. Esta no es solo una reflexión de diciembre: es una advertencia política sobre el país que algunos quieren oscurecer, pero que aún resiste despierto, buscando ser una verdadera República democrática.

