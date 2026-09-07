Código Dorado, el protocolo que busca salvar más de 3 mil vidas del suicidio en Colombia

Frente a un tema tabú para muchos, Rottor acompañó "La vida nos une, el cuidado nos fortalece”, un evento que puso la prevención del suicidio en el centro del debate

El cuidado de la vida fue el eje de un encuentro que reunió a instituciones, expertos, academia y organizaciones sociales para hablar de prevención y atención de la conducta suicida en Colombia. Bajo el nombre “La vida nos une, el cuidado nos fortalece”, la jornada sirvió como escenario para presentar la estrategia nacional de cuidado integral dirigida a personas con conducta suicida.

El evento toma mayor importancia al recordar que este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha promovida internacionalmente para generar conciencia sobre esta problemática de salud pública que dejó cerca de 2.984 a 3.000 casos en 2024; y así fortalecer las acciones encaminadas a su prevención.

La jornada contó con la participación de representantes del Ministerio de Salud y Protección Social, entidades territoriales, especialistas en salud mental, universidades y organizaciones sociales. CAF también hizo parte de la articulación institucional, mientras Rotorr Motor de Innovación asumió labores de planeación, coordinación logística, producción y soporte tecnológico.

Una estrategia con enfoque territorial

Durante el encuentro se expusieron las principales acciones de la estrategia nacional de cuidado integral y se abordaron diferentes perspectivas relacionadas con la prevención y atención de la conducta suicida. La agenda incluyó paneles sobre enfoques clínicos y comunitarios, experiencias territoriales y mecanismos de respuesta institucional.

Uno de los temas tratados fue el “Código Dorado”, como protocolo nacional de respuesta inmediata frente a esta problemática. "La activación del Código Dorado se fundamenta en una premisa esencial: toda vida puede salvarse si la red de cuidado responde a tiempo, con los recursos adecuados y desde un enfoque humano. No se trata de un protocolo de urgencias convencional, sino de un modelo de atención comunitario y clínico que reconoce la dignidad de la persona en crisis y activa simultáneamente la atención en salud y el acompañamiento psicosocial desde distintos sectores", explicaron desde MinSalud.

En estos espacios participaron expertos, representantes de entidades territoriales y miembros de la academia para presentar iniciativas relacionadas con la atención en salud mental y la prevención.

La programación también incorporó expresiones artísticas y culturales vinculadas con el cuidado de la vida. De esta manera, el encuentro combinó los contenidos académicos con actividades participativas y simbólicas alrededor de la construcción de redes de apoyo.

Uno de los momentos centrales fue la firma del compromiso nacional para el cuidado integral de las personas con conducta suicida, en la que participaron entidades del orden nacional y territorial. El acto dejó plasmada la participación de diferentes sectores en las acciones relacionadas con prevención, atención y cuidado.

El papel de las instituciones

La realización de la jornada requirió la coordinación de distintos componentes técnicos y operativos. En ese proceso, Rotorr Motor de Innovación estuvo a cargo de aspectos como la gestión audiovisual, el montaje institucional, la relación con proveedores, la coordinación con hotelería y producción, el acompañamiento de invitados y panelistas y el soporte tecnológico.

La articulación permitió desarrollar una jornada con participación de diferentes actores vinculados a la salud mental y visibilizar a escala nacional la estrategia de cuidado integral presentada durante el encuentro.

En Colombia, además, existen canales de orientación y escucha para quienes atraviesan una crisis emocional. La Línea 106 está disponible en Bogotá y otras regiones, mientras que la Línea Nacional 192 cuenta con la opción 4 para orientación en salud. En Bogotá también funciona la Línea Calma, en el 018000 112 137, para orientación emocional dirigida a hombres.

El encuentro “La vida nos une, el cuidado nos fortalece” quedó así incorporado a las actividades desarrolladas alrededor del 10 de septiembre, con una agenda que combinó prevención, atención, articulación institucional y participación territorial para abordar la conducta suicida desde diferentes sectores.

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