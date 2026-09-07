- Antes de morir, Juan Guillermo Ríos contó cómo llegó a ser el más poderoso de la TV

El periodista que dominó la televisión colombiana en los 80 habló de todo en esta entrevista con Diego Fajardo, una de las últimas veces que se le vio en público

Los millennials tal vez no lo sepan, pero hubo un tiempo en que un solo hombre podía parar a Colombia entera frente al televisor. En los años ochenta, con el Noticiero de las Siete, Juan Guillermo Ríos llegó a marcar más del 70% del rating. La televisión por cable no existía para casi nadie, los canales Uno y Dos eran la única ventana al mundo, y ese antioqueño terminó siendo lo más parecido que tuvo Colombia a una estrella de rock.

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Los presidentes lo llamaban a pedirle consejo. Los jefes guerrilleros —como Jaime Bateman, a quien entrevistó en plena selva— solo querían hablar con él. Hasta que alguien, desde arriba, le bajó el pulgar. El periodista más poderoso y mejor "dateado" del país quedó, de un día para otro, condenado al ostracismo.

Nunca leyó el teleprompter. Cada noche se despedía igual: "paz, amor y buen genio. Hágale el amor a la vida". Cuando la vida se le puso difícil, pidió limosna; se educó gracias a la caridad de la familia Sanín Posada, en Medellín. De ahí salió el hombre que terminaría siendo, sin buscarlo, el más poderoso de la televisión colombiana.

Juan Guillermo Ríos murió el domingo 6 de septiembre en Medellín, a los 75 años. La entrevista que sigue es de abril de 2022, una de las últimas que dio. En ella habla, ya viejo y sin afán, de todo lo que vivió.

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