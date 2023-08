"Clarín dice lo que otros callan": se cumplen 65 años del mítico radioperiódico Clarín

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

agosto 10, 2023

El lunes 7 de agosto -Batalla de Boyacá –, se cumplieron 65 años de un programa radial que marcó un punto de inflexión en la historia del periodismo colombiano, pues fue esa la fecha escogida por Miguel Zapata Restrepo para poner a andar un noticiero que él mismo se encargó de dirigir por 27 años continuos, creando una escuela que a la fecha no ha sido superada porque la suya se hizo desde las calles con la reportería como el mejor escudo para escudriñar hasta los más profundos recovecos en donde se esconde la verdad.-

Por la sala de redacción del noticiero pasaron los mejores periodistas de la época, muchos de ellos todavía vigentes y en pleno ejercicio de esta noble tarea, a la que muchas veces pretenden ningunear por la sencilla razón de que su trabajo es mostrar desnudo al emperador del cuento.

Alguna vez escuché una entrevista a uno de ellos, que por años fue el dueño de la sintonía en la televisión colombiana, un verdadero ícono indestronable que se adueñó del más alto porcentaje de aparatos encendidos a las siete de la noche de lunes a viernes, pero que se le convirtió en su propia tragedia cuando dejó que la fama se le subiera a la cabeza hasta convertirse en un ser despreciable, como decían en su círculo de amigos. Ese era Juan Guillermo Ríos, el de la famosa frase al acabar la emisión: “Paz, amor y buen genio”.-

Así narró la forma cómo fue su ingreso al prestigioso radioperiódico.- “Un día enfrenté al comandante de la policía de Medellín con Gonzalo Arango, jefe del movimiento Nadaísta. Este encuentro generó mucha controversia porque hubo un momento en que ambos se pararon de la mesa y se golpeaban en el pecho. A la salida de este programa me encontré con el señor Miguel Zapata Restrepo, director y dueño del noticiero Clarín de Caracol en Medellín y él me dijo que se había enterado del cierre de mi programa. Para la época don Miguel era el periodista más famoso en Antioquia. Recuerdo que el eslogan de su noticiero era: Clarín dice lo que otros callan. Don Miguel me invitó a trabajar con él y me dio empleo y fue así como comencé oficialmente mi carrera como periodista en este noticiero”.-

La clave del programa, según contó el propio director, consistía en darle voz a personajes que la sociedad ha marginado siempre del radar de las noticias y por eso allí se podían escuchar opiniones de las putas de Lovaina, de los gamines que dormían en el parque Bolívar, de los venteros ambulantes de la avenida Oriental y un sinfín de seres anónimos que, primero, hizo escandalizar a las damas grises y a los señores que cargaban el santo Sepulcro en la Semana Santa, pero a su vez puso en la cresta de la ola al programa y fue más allá cuando en una apuesta audaz por lo inédita en su momento, creó las secciones “El Breve concepto de Clarín”, “Clarín dice lo que otros callan” y “La canción del día”, que se convirtió en el martirio de los funcionarios públicos porque allí Miguel “Lenguas”, como también era conocido, no dejaba títere con cabeza.-

Hace 15 años, cuando el magistral programa arribó al medio siglo de estar al aire, el diario El Colombiano registró el hecho de la siguiente manera: “Hoy, 50 años después, en Emisora Claridad, de Todelar, Clarín es Voz y Noticias de Antioquia. Sin el emperador, Clarín sigue, como su nombre lo indica, hablando claro, con la conducción de Fernando Vera Ángel, quien aprendió de aquél a perder el miedo a la radio. Los mayores aún recuerdan a Miguel Zapata, a quien llamaban Miguel Lenguas, -un monstruo de la radio que contribuyó como pocos a la consolidación del medio- con su estilo desenfadado y sus comentarios candentes y llenos de suspicacias. También recuerdan a sus locutores, de estilo popular y tono jocoso, como Iván Zapata Isaza, Víctor Castaño Yepes y Diego Vargas Escobar, presentar una sección llamada La canción del día, en la cual, con libretos del director, hablaban del hecho o personaje, intercalando con fragmentos de una canción que se acomodara. Clarín nació de la idea de Miguel de refrescar los noticieros acartonados que se hacían entonces”.-

En un detallado estudio hecho por los periodistas Juan Manuel Muñoz Muñoz, Juan Diego Latorre Tamayo, María Cristina Montoya Mejía y Maritsabel Vásquez Marín, titulado “Evolución histórica del radioperiodismo en Antioquia” se lee lo siguiente: Dentro del desarrollo evolutivo del radioperiodismo en Antioquia, cabe destacar la importancia y trascendencia que tuvo el Radioperiódico Clarín, fundado por Miguel Zapata Restrepo el 7 de agosto de 1958 y que aún se mantiene al aire bajo la dirección del periodista Fernando Vera Ángel. Clarín creó un estilo propio de radioperiódico, con secciones especializadas y claramente definidas, además de un trabajo social y comprometido con el desarrollo de la región. Este medio informativo alcanzó altos niveles de sintonía y se convirtió en un importante generador de opinión pública en Antioquia”.-

Pues bien, hice parte de este prestigioso programa en donde apenas tuve la dicha de estar no más de cuatro meses por mi traslado al diario El Mundo, y allí conocí al entonces gerente, el doctor Guillermo Hincapié Orozco, destacado en la actividad cafetera y ex alcalde de Medellín; al director Fernando Vera Ángel y a los colegas Jorge Bravo Betancur quien se conocía al dedillo los intríngulis de la política local, Jorge Eusebio Medina Correa, Mario Felipe Vargas Márquez y Margarita Quiceno Quiceno, de quienes guardo buenos recuerdos, pero no tuve la fortuna de compartir con don Miguel Zapata a quien vine a conocer muchos años después, cuando él ya doblaba el cabo de la buena esperanza y luego de haberle prestado sus servicios al país en calidad de diplomático, nombrado en el cargo por su amigo y copartidario Belisario Antonio Betancur Cuartas, el arriero de Amagá, quien lo designó en el consulado de Belem del Pará en Brasil, y como él decía que allá no eran importantes sino dos cosas: el fútbol y las mujeres, en ese orden.-

Fue por eso que dejó su programa radial porque en 1987 entró en negociaciones con quienes serían los nuevos dueños de aquel espacio y fue cuando asumió su control como director y gerente el periodista Fernando Vera Ángel, quien ya estaba en la dirección en los últimos 5 años y lo alcanzó a dirigir 32 años más cuando se retiró para darle paso a su hijo Andrés Felipe Vera Ramírez y a la fecha en que se escribe esta crónica no está al aire, salvo en algunas redes sociales, a la espera de mejores señales que así lo dispongan.-

Dejado el cargo consular y de nuevo en Medellín, le dieron la dirección de un espacio en la emisora BT, pero no tuvo la trascendencia de su inicial Clarín, con lo que se confirma que nunca segundas partes fueron buenas, pero además que su Clarín era y fue único.-

Pero la vida también nos da la oportunidad de desquitarnos y fue así como pude compartir con este personaje un espacio radial que se inventó de la nada Oscar Arboleda Palacio, un parlamentario del entonces Equipo Unionista que orientaba Luis Alfredo Ramos Botero, con emisiones los sábados por Emisora Claridad de Todelar bajo el popular nombre de “Síntesis Sabatina”, y allí hacia sus intervenciones sobre hechos puntuales de la política y de otras rarezas, para luego salir con el senador Gabriel Zapata Correa, su hijo, a una tienda cercana a tomarnos los tragos reglamentarios.-

Recuerdo que ya con su avanzado Alzheimer y con más de 75 años de edad, pues nació el miércoles 29 de mayo de 1919, tal como lo destacó en su momento el periodista Juan Paz, es decir, Jairo León García Uribe, lo acompañaba en algunos recorridos por el centro de Medellín y todas aquellas charlas tenían el ingrediente del etílico porque era una de sus compañías.-

Una mañana bien temprano llegamos a un negocio por los lados del parque de Boston y la muchacha se negó vender la media de aguardiente por el tema de la restricción de la hora, pero desde adentro su administrador, quien reconoció la voz de quien la pedía dijo: “Perdón, usted es don Miguel Zapata? Y claro que era él y dijo que lo escuchó desde niño gracias a su padre y que era un honor tenerlo en su negocio y que con mucho gusto le sirvieran el pedido.- Pero don Miguel fue más allá cuando le dijo a la empleada que le hiciera el favor de mostrarle en qué parte de la etiqueta del frasco decía sobre servirlo a determinadas horas del día.-

Sin embargo no solo fue Clarín uno de sus proyectos exitosos, porque además de estar al día con los sucesos políticos, estaba encargado de narrar las primeras vueltas a Colombia en Bicicleta y fue testigo de la época de transición entre los dos más grandes que ha dado ese deporte: Ramón Hoyos Vallejo y Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez, el popular “Cochise”.-

Entonces, en una pausa entre etapa y etapa, junto con sus colegas de transmisión Miguel Forero Nougués y Jaime Tobón de la Roche, fundaron en Caracol un espacio que también se convirtió en el norte para la actividad deportiva.- Nació “La Polémica de los Deportes”, que años después dirigió el ingeniero químico Hernán Peláez Restrepo con un equipo que por años fue también dueña de una inmensa sintonía.-

Es bueno señalar que de las pocas cosas que se pueden rescatar de aquellos años hay un ámbito en donde se permite consultar y es conocido como el Fondo Radioperiódico Clarín, que es una de las pocas fuentes para la investigación periodística que se conservan en un país que no ha sido nada amable con la memoria ni con su pasado.- Allí se encuentran los textos escritos referidos a las noticias que se emitieron por este popular noticiero radial entre los años 1959 y 1988, y que gracias al entonces senador e hijo del periodista, Gabriel Zapata Correa, sus archivos escritos y sonoros fueron donados al Archivo Histórico de Medellín, en donde se pueden leer y escuchar las cuartillas del noticiero escritas por varias generaciones de periodistas que hicieron parte de semejante prodigio radial, ahora cuando la oferta que se escucha en el dial es más bien pobre tirando a gaminería y a falta de lo que mucho le inculcó el decano del periodismo antioqueño: “Aquí hablamos de lo que sabemos, no de lo que creemos”.

Dicen los tenedores de semejante recurso que “Esta importante fuente es un recurso que enriquece y ayuda a comprender muchas claves de lo que pasaba en aquella época en una sociedad que apenas se despertaba del letargo de su parroquia y que había sido testigo de lejanías de dos conflictos mundiales.- La donación al Archivo Histórico de Medellín, en el año 2000, de los guiones mecanografiados por Miguel Zapata Restrepo, el creador del Radioperiódico Clarín, permite apreciar las singularidades del ejercicio periodístico en una época en la que la radio era el medio de comunicación más importante; una valiosa herramienta para rastrear la particular visión de este medio, acentuada por un estilo propio al presentar tanto las noticias más representativas como aquellas que se pueden considerar como curiosas; los hechos que marcaron el ritmo de la ciudad en aquel entonces.-

El dispositivo sonoro creado para difundir el fondo documental Radioperiódico Clarín tuvo tal aceptación entre los habitantes de Medellín, que se convirtió en un viajero que cuenta memorias de la ciudad. Desde su lanzamiento, éste ha recorrido Parques Bibliotecas, Casas de la Cultura y varias universidades. Así mismo, ha visitado diversos eventos de ciudad como la Fiesta del Libro y la Cultura, entre otros espacios y escenarios culturales.-

Don Miguel Zapata Restrepo falleció el jueves 30 de agosto del 2001 con sus 82 años bien vividos y en este nuevo aniversario de su programa Clarín habrá que decir que su criatura sigue vigente, así como sus obras escritas de las que se rescatan La mitra azul, El obispo tropezó tres veces, El abrazo de la anaconda, De lo severo a lo jocoso y Salto al vacío, que más que novelas son amplios reportajes de situaciones que vivió.