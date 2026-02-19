Cinco destinos internacionales para ir desde Colombia por 2 millones de pesos y hasta menos

Con vuelos en oferta, hostales o Airbnb y comida local, estos destinos permiten viajes de 3 a 5 días con una reducción de hasta el 11 % del costo del viaje.

Salir del país ya no es un lujo inalcanzable. Con una planeación ajustada y compras anticipadas, un viaje internacional de tres a cinco días puede costar menos de $2.000.000, incluyendo tiquetes en oferta, hospedaje económico y alimentación local. Estos son cinco destinos que, con presupuesto controlado, se mantienen dentro de ese rango.

Lista de destinos para viajar barato desde Colombia

1. Curazao

La isla caribeña se mantiene como una alternativa frecuente para escapadas cortas. Es posible encontrar tiquetes ida y regreso en promoción que permiten ajustar el presupuesto total al tope de $2 millones. El alojamiento en hostales o Airbnb reduce costos frente a hoteles tradicionales. Sus playas de aguas cristalinas y zonas para buceo concentran la mayor demanda turística.

2. Guatemala

Este país centroamericano figura entre los más económicos de la región para viajeros colombianos. Tiquetes, comida local y alojamiento presentan tarifas más bajas frente a otros destinos del Caribe. Ciudades coloniales como Antigua Guatemala ofrecen hospedajes económicos y opciones de transporte terrestre de bajo costo. El presupuesto estimado también se ajusta al rango de los $2 millones en plan austero.

3. Ecuador

Es uno de los trayectos internacionales más cortos desde Colombia. Los vuelos suelen ser de menor duración y eso impacta directamente en el precio final del pasaje. Además, permite el ingreso con cédula o pasaporte vigente, lo que simplifica trámites. En ciudades como Quito o Guayaquil se encuentran hospedajes económicos y alimentación a precios similares o inferiores a los de Colombia.

4. República Dominicana

Punta Cana y Santo Domingo concentran la mayoría de viajeros. Con reserva anticipada es posible hallar paquetes todo incluido que se ajustan al presupuesto límite, especialmente fuera de temporada alta. También existe la opción de reducir costos utilizando plataformas de alojamiento alternativo y comprando vuelos en promociones relámpago.

5. Perú

Lima y Cusco lideran la oferta turística. El costo de alimentación y transporte interno permite equilibrar el gasto total del viaje, manteniéndose dentro del presupuesto si se adquieren vuelos en temporada baja. El ingreso puede realizarse con cédula o pasaporte vigente. La combinación de patrimonio histórico y atractivos naturales mantiene alta la demanda.

Claves para mantener el viaje a estos destinos dentro de los $2 millones

La flexibilidad en las fechas puede generar diferencias de hasta 11% en el precio del tiquete, según comparadores de vuelos. Comprar con al menos dos meses de anticipación puede reducir el costo total hasta en 10%.

Utilizar buscadores que permitan combinar aerolíneas distintas para ida y regreso amplía el rango de precios disponibles. Viajar en temporada baja, como febrero, resulta más económico que hacerlo en diciembre, cuando la demanda aumenta y las tarifas suben.

