- Los dos outlets secretos donde encuentra electrodomésticos, ropa y mucho más con increíbles precios

Para nadie es un secreto que los colombianos amamos los descuentos, pues conseguir un mejor precio en cualquier producto se traduce en un alivio para el bolsillo. Sin embargo, en muchas ocasiones, tiendas que aseguran tener grandes rebajas terminan inflando los precios y el supuesto ahorro se desvanece. Para evitarlo, en Bogotá existen algunos outlets secretos, poco conocidos que ofrecen una amplia variedad de productos con descuentos reales. Dos de los más llamativos son los de Falabella y Alkosto, donde se pueden encontrar electrodomésticos, tecnología e incluso ropa a precios muy bajos.

Los outlets secretos de Alkosto y Falabella que tienen tremendos descuentos

Ambas empresas, ampliamente reconocidas en el país, han buscado ofrecer nuevas alternativas para sus clientes con precios más accesibles y una oferta variada. En el caso de Falabella, cuenta con más de un outlet en Bogotá. Uno de ellos se ubica en Suba, dentro del centro comercial Plaza Imperial. Sin embargo, el más popular es el que funciona en el centro comercial Hayuelos, el cual ha ganado notoriedad por la cantidad de productos y los descuentos disponibles.

Outlet de Falabella en Hayuelos.

Allí se puede encontrar una gran variedad de artículos. Entre las opciones hay ropa con rebajas de hasta el 70%, además de calzado a precios muy bajos, incluso desde $10.000, lo que resulta bastante llamativo. También hay algunos productos de tecnología, como televisores, audífonos y pequeños electrodomésticos, que suelen tener reducciones importantes frente a su precio habitual.

Pero entre estos outlets poco conocidos también destaca el de Alkosto, que se ha vuelto muy popular en redes sociales. Varios creadores de contenido han mostrado las grandes rebajas que se pueden encontrar allí. Entre los productos disponibles aparecen neveras con más del 50% de descuento, secadoras con precios considerablemente reducidos y otros electrodomésticos con rebajas notables.

Lo más curioso es que muchos recomiendan visitarlo los miércoles a las 10 de la mañana, cuando la tienda renueva los productos disponibles. De hecho, hay personas que hacen fila desde temprano para alcanzar las mejores oportunidades. Este outlet está ubicado en el Alkosto de Venecia, donde también se pueden encontrar estufas, lavadoras, hornos, celulares, parlantes y una amplia variedad de artículos para el hogar.

Sin duda, se trata de dos outlets poco conocidos que se han convertido en aliados del ahorro en Bogotá, especialmente para quienes buscan renovar electrodomésticos, comprar tecnología o conseguir ropa a menor precio. Incluso, para algunos, se han vuelto una oportunidad de negocio, pues adquieren productos con grandes descuentos para luego revenderlos a un valor mayor.

