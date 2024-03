Christian Tappan, un actor que lleva encima 60 novelas y ahora se lo pelean las plataformas

.Publicidad.

Si hay alguien que nació para ser actor, ese es Christian Tappan. El hombre es hoy una de las grandes estrellas, no solo de la televisión colombiana, también de las series de acá. Además de brillar en múltiples producciones, ahora también es una de las grandes estrellas de las plataformas. Pero para llegar acá, él tuvo que recorrer un largo camino de estudio, de esfuerzo y de mucho aprendizaje. No se hizo de la noche a la mañana, no salió de la nada y se convirtió en un gran actor. Si bien ha sido un figura con un talento bastante único, para llegar a este punto, él se preparó.

Hoy en día lo vemos dándole vida a diferentes personaje y todos muy llamativos y muy bien realizados. Aunque nació en México, hoy es más colombiano que la bandeja paisa. Sin duda, un actor que desde pequeño empezó a demostrar su talento, y que hoy en día sigue vigente. Lo mejor del caso es que su hija ya le sigue los pasos, así que tendremos por un rato el apellido Tappan brillando. Pero antes de llegar a dónde está hoy, es necesario viajar en el tiempo.

Los primeros años de actuación de Christian Tappan

Como se mencionó anteriormente, Christian no nació en Colombia, es originario de Ciudad de México. Su padre estuvo involucrado en el mundo de la televisión, siendo productor y director Alfredto Tappan. Estando allá en México, tuvo la oportunidad de conocer estudios de grandes cadenas del país Manito. A pesar de su edad, ya había tenido la oportunidad de tener algunas apariciones en comerciales. Al llegar a Colombia, donde la vida le tendría grandes sorpresas, participó en su primera producción, Décimo grado. Entonces llegó el momento de trabajar en su formación actoral e ingresó el grupo infantil Monachos, el cual era dirigido por María Angélica Jaramillo.

De ahí en adelante, la vida de este consistió en prepararse para su futura carrera. Sin duda alguna la actuación era su camino, por eso era necesario que él se preparara para ello. Sobre la década de los 90, Christian emprende un viaje de regreso a México con el objetivo de seguir en su preparación. Estando allá ingresó en el CEFAC, que era el centro de formación actoral de TV Azteca. Un lugar muy prestigioso y uno de los centros de formación más importantes de Latinoamérica. Allí no perdió oportunidades y continuó con el trabajo que ya había iniciado en Colombia. Aquí ya había trabajado para Punch, RCN y más.

Pero la preparación no se detuvo en México, pues en Colombia siguió con ese camino de formación. Al retornar a Colombia, estudio diseño y producción de televisión en el famoso Taller Cinco. Para la década de los 90, su preparación empieza a tener sus frutos, teniendo varias apariciones. Una de esas producciones en las que participó, fue Padres e Hijos. A partir de ese momento, para Tappan hubo trabajo parejo. El actor mexicano colombiano, tuvo la oportunidad de trabajar en producciones como: O todos en la cama, Ramona, El precio del silencio, Decisiones, Floriciente, Zorro: la Espada y la rosa, El cartel, Sin senos no hay paraíso. Vecinos, El Capo, La Reina del sur y muchas más que fueron un total éxito.

'Escobar, el patrón del mal' y una década llena de éxitos

Entre las múltiples producciones en las que apareció, es necesario destacar su papel en Escobar el patrón del mal. En aquella producción el hombre le dio vida a Gonzalo Gaviria y su actuación fue muy aplaudida. Con este papel, logró obtener un Premio India Catalina como Mejor actor de reparto de serie. Un galardón merecido, teniendo en cuenta el nivel de actuación del hombre y de todo el elenco de la producción. Este premio lo volvió a repetir en el año 2014, aquella vez con la producción La promesa. Pero su carrera nos detuvo ahí y siguió trabajando en diferentes proyectos, en los cuales los colombianos pudimos disfrutar de su talento.

Christian Tappan en "Esobar, el patrón del mal", producción con la que ganó su primer Premio India Catalina

Christian Tappan también participó en novelas como Narcos, Paraíso Travel, La Reina del Sur. Pero además de esto, durante la década del 2010 en adelante, empiezan sus apariciones en las plataformas. Uno de sus primeros trabajos fue en Distrito salvaje, una serie de la plataforma Netflix. Así mismo trabajó para una serie de Estados Unidos llamada Snowfall. En 2020 regresa a las plataformas, de nuevo de la mano de Netflix en El robo del siglo. Son varias las apariciones suyas en productos tanto televisivos como para plataformas durante estos años.

Para el año 2022, a Prime Video llega uno de los mejores trabajos en comedia que ha realizado Christian Tappan. Estamos hablando de Primate, una serie que tiene un elenco estelar, encabezado por él. La serie fue tan exitosa que este año llegó su segunda temporada y es notable la mejoría en todo aspecto. Prueba del talento creciente del mexicano colombiano que sigue creciendo como actor. Pero este 2024 lo hemos visto en varias series, pues su talento también llegó a Griselda de Netflix y Asalto al vuelto 601. Sin duda alguna, uno de los actores más cotizados en la actualidad y no por simple causa. Su gran talento es la razón.

Vea también: