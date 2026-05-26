- Cepeda sí puede ganar en primera

Por lo menos cinco razones se pueden relacionar para llegar a la conclusión de que, Iván Cepeda y Aida Quilcué pueden ganar en primera vuelta.



1. Las encuestas y los indecisos



Todas las encuestas expresan que para la primera vuelta presidencial, el candidato que ganaría con porcentajes entre el 37% y el 46%, sería Iván Cepeda Castro. A ello contribuye su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.



Adicionalmente las encuestas arrojan una franja de indecisos, que oscila entre el 6% y el 12%. Eso puede significar 2 millones de personas.



A lo anterior se agrega que las personas del centro político que pudiesen respaldar a Sergio Fajardo o a Claudia López, cada vez se deslizan hacia uno de los tres candidatos que puntean las encuestas.



Si los indecisos y algunos de los electores de los demás candidatos tuviesen en alta consideración el voto útil, podríamos decir que el candidato con mayor opción de recibir esos votantes es quien está encabezando las encuestas y por tal bien podría recibir dichos votantes, con lo cual llegaría al 50% y uno más de los votos validos, para ganar en primera vuelta.



2. Una amplia base social que respalda el cambio



Los programas del gobierno del cambio que ha liderado el presidente Gustavo Petro, han generado una muy amplia base social que ha sido beneficiada y que por tal motivo, tiene una muy buena calificación del proyecto político de Gustavo Petro.



Los campesinos que han recibido cerca de un millón de hectáreas bien puede significar 400,000 o más familias; la reforma laboral beneficia a 450.000 aprendices, 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras por recargos nocturnos y dominicales y festivos; 800.000 trabajadoras domésticas; 70.000 madres comunitarias; 100.000 trabajadores del PAE; 200.000 repartidores por plataformas digitales; 3 millones de adultos mayores con subsidios de ingreso solidario; cerca de 1 millón de estudiantes de educación superior con la matricula cero; casi 5 millones de trabajadores, pensionados, soldados, policías y médicos internistas vienen recibiendo el salario mínimo vital; más los programas de políticas públicas a poblaciones de campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y diversidades sexuales.



A lo anterior se puede agregar el beneficio generado por este gobierno a múltiples sectores productivos y sociales, que ha implicado, ser la sexta economía de los países de la OCDE, haber reducido la tasa de desempleo a un dígito y logrado disminuir la inflación y la informalidad.



Todo ello constituye una base social muy amplia, susceptible de acompañar otro gobierno del cambio.



3. La agria disputa entre los candidatos de la extrema derecha



La extrema derecha después de las consultas interpartidistas del 8 de marzo ha terminado por presentar dos candidatos a la presidencia de la República con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.



Ello genera, primero una gran división y segundo una muy fuerte y agria disputa por ese electorado de la extrema derecha y el uribismo.



En dicha disputa por supuesto, el uno trata de ser y de conquistar a los sectores más ultrarreaccionarios, el tigre y la paloma ha decidido de tratar al máximo de convertirse en una opción de centro derecha.



Eso ha traído múltiples controversias, entre ellos, en los cuales, en no pocas oportunidades, se han descalificado y por consiguiente han generado desconfianza e incertidumbre en sectores de posibles votantes, que por consiguiente se sienten desanimados a respaldarlos.



4. La alta favorabilidad del presidente Gustavo Petro



Aparejado a las encuestas para los candidatos presidenciales, también se presentan las encuestas de favorabilidad del actual presidente Gustavo Petro. En todas ellas, la favorabilidad oscila entre el 48% y el 54%, lo cual es sorprendente y que con la excepción del expresidente Uribe, supera a los demás presidentes en sus respectivos periodos.



Es evidente que esta favorabilidad del presidente Gustavo Petro favorece especial y determinantemente, la campaña de presidencial de Iván Cepeda.



El fervor popular que se registra en todos los actos del presidente Gustavo Petro en sus múltiples visitas a diversas regiones y ciudades del país, también se percibe y se registra en todos los actos de campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilcué.



Así lo muestran los actos de cierre de campaña de la última semana en Cartagena, Bogotá y Barranquilla, todos ellos muy superiores a los actos cierres de sus competidores en esta campaña por la presidencia, me refiero a los otros dos candidatos, el tigre y la paloma.



5. La construcción de la Alianza por la vida



En medio de la campaña hacia la primera vuelta se han venido sumando múltiples fuerzas sociales y políticas más allá del Pacto Histórico que fortalecen al candidato Iván Cepeda. Así han llegado Juan Fernando Cristo de En Marcha, la Alianza Verde, Poder Popular del expresidente Ernesto Samper, los candidatos presidenciales que han adherido a Cepeda, como Clara López y Esperanza Democrática, Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana, varios senadores y representantes de los partidos de la U, liberales y conservadores y la invitación de Roy Barreras que hizo para votar por el progresismo. Así mismo, el respaldo del sindicalismo agrupados en Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CGT y la CTC y las dos confederaciones de pensionados, la Minga Social y Comunitaria y múltiples y diversas organizaciones sociales.



Posdata: A votar temprano y masivamente el 31 de mayo. Llamemos a familiares, vecinos y amigos a que también lo hagan y charlemos con los indecisos para que se definan por Iván y Aida. Y cuidemos los votos. Hay plazo para inscribirse como testigos hasta el 28 de mayo.



X: fabioariascut

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