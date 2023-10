Catastro multipropósito, una gran frustración

Mientras subsista el problema agrario, Colombia NO tendrá PAZ. La realización del Catastro Multipropósito coadyuvaría a implementar la Reforma Rural Integral

Por: Fernando Santacruz Caicedo |

octubre 19, 2023

Colombia tiene 114 millones de Has. y la desactualización catastral es caótica. Según la administración Duque, los predios registrados en 2021 ascendían al 40% del total y, conforme al gobierno Petro (2023), apenas alcanzan el 9%. ¡Evidente contradicción! Las carencias presupuestales, incompetencia profesional y empleo de métodos obsoletos por el IGAC, sumados a la desarticulación institucional –MINAGRICULTURA, DANE, DNP, SNR, ANT, etc.-, producen resultados NO fiables en materia de formación, modernización y conservación del inventario predial. El IGAC, principal responsable del catastro, utiliza arcaicas metodologías/tecnologías y está habilitado para contratar “gestores catastrales”, empresas con “patente de corso” para atracar la ciudadanía y cumplir “funciones públicas” sin vigilancia alguna ni objeto definido, que disponen caprichosamente de la información recaudada en beneficio personal. Sintetizando: ¡Entes privados manejando cifras/datos oficiales, para conveniencia propia!

El registro catastral consigna la cantidad/valor de inmuebles públicos/privados de un país; revela sus componentes económicos, físicos y jurídicos; avala actividades interinstitucionales -Minagricultura, Unidades de Planeación Agropecuaria, Minambiente, Corporaciones Autónomas, Parques Naturales, Jurisdicción Agraria, etc.-; establece la propiedad de la nación sobre los baldíos y su ocupación –lícita/ilegal-, por los particulares; la posesión de los colonos, el dominio de los resguardos indígenas/consejos comunitarios, etc. La finalidad fundamental del Catastro Multipropósito -CM- es asentar una inscripción exacta, integral y actualizada para administrar los bienes inmuebles/tierras. Entre sus objetivos sobresalen: ordenar el territorio; gestionar riesgos; plasmar políticas públicas rurales/urbanas, con fines fiscales; recuperar, restituir, devolver y titular tierras; identificar propietarios, tenedores, poseedores, arrendatarios y ocupantes; fijar linderos/cabidas; apoyar la inversión municipal, la planificación/administración ambiental y los parques naturales; brindar seguridad jurídica inmobiliaria, etc.

Ilustramos los fallidos alcances del catastro a nivel nacional/local: i- El Acuerdo Final –GOBIERNO/FARC (12/11/2016), punto 1.1.9-, contiene las directrices para implementar el Catastro Multipropósito ¡“en un plazo máximo de 7 años” !, término que vence en un mes. Dicho compromiso buscaba “crear un sistema de información para promover el desarrollo rural integral, incrementar el recaudo municipal y la inversión social, estimular la desconcentración de los predios improductivos y formalizar la propiedad agraria”, metas imposibles de lograr por el sabotaje perpetrado durante el gobierno Duque y el Centro antidemocrático (2018-22).

ii- Según FEDEGAN (2022), Colombia tiene 55 millones de hectáreas escrituradas: 4.6 millones agrícolas y 39 millones ganaderas. Dos siglos de praxis irregulares –“ocupación”, “titularidad”, “acaparamiento”, “compraventa”-, que difieren sustancialmente de la adquisición mediante “posesión pacífica/productiva”; titulación a “beneficiarios exclusivos” de la RRI; “registro lícito” de la propiedad; “transferencia” exenta de mala fe, etc. Grandes extensiones de baldíos titulados por sentencias judiciales son fraudulentas, porque sus “asignatarios” carecían de derecho para ello y tendrán que revertirlas al Estado; las “propiedades” obtenidas utilizando la violencia, intimidación, desplazamiento forzado, etc., deberán restituirse a sus legítimos propietarios. ¡El Estado rechazará toda oferta de dichos inmuebles!

iii- El fiasco del Catastro Multipropósito en Popayán es un caso emblemático, replicado en otras ciudades del país. La base catastral del municipio está desactualizada desde 2014. Mediante convenio interinstitucional entre Alcaldía de Popayán/IGAC, los “gestores catastrales” determinaron arbitrariamente el avalúo de los inmuebles particulares. Las reclamaciones no se hicieron esperar. El primero niega derechos de petición y la segunda NO reintegra los impuestos prediales cobrados abusivamente, configurándose una extralimitación de funciones que tienen que investigar de OFICIO Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. ¡El descalabro del CM local es ostensible! Los pequeños/medianos propietarios inmobiliarios vacilan entre pagar el atropello predial o satisfacer sus necesidades mínimas, mientras hambreados se cuestionan: LOS DINEROS ILEGALMENTE RECAUDADOS ¿EN QUÉ OBRAS SE INVIRTIERON?, ¿QUIÉNES SE LUCRARON?, ¿QUÉ BOLSILLOS LLENARON? Entre tanto, ¡los “entes de control” no se inmutan y los payaneses padecen mil desdichas!

Mientras subsista el problema agrario, Colombia NO tendrá PAZ. La realización del Catastro Multipropósito coadyuvaría a implementar la Reforma Rural Integral y, ésta, a reducir la pobreza/desigualdad y a garantizar la seguridad alimentaria. Contratar la ejecución del CM con un Organismo Internacional competente, incluida capacitación/transferencia de tecnología, resolvería concluyentemente el asunto.