Catalina, la grande de Sin tetas no hay paraíso, famosa en Miami y no en Colombia

Cuando se estrenó la primera temporada de Sin senos no hay paraíso, apenas habían pasado dos años desde que Caracol había lanzado Sin tetas no hay paraíso en 2006. La serie original de un libro de Gustavo Bolívar fue un éxito rotundo. Sin embargo, cuando Telemundo se interesó por hacer su versión propia para Miami, cambió las tetas por los senos. Por lo demás, el argumento de la chica de origen humilde que se convierte en prepago, se mantuvo intacto. Así, no era de extrañar que la serie, al ser transmitida en Colombia, pasara sin pena ni gloria y terminara relegada al horario de la medianoche.

No obstante, en Miami sucedió todo lo contrario. La serie batió records de audiencia para Telemundo. Además se vendió como pan caliente en países como México, Argentina, Puerto Rico, Panamá y Ecuador. Fue tal el boom de la serie que cambió por completo la vida de su afortunada protagonista, una joven barranquillera que hasta el momento solo había hecho algunos papeles de reparto. Así fue como Carmen Villalobos se convirtió de la noche a la mañana en una estrella de talla internacional, pese a que en Colombia apenas la reconocían en la calle por haber debutado en el recordado Club 10. Mientras tanto, en Miami y demás países del continente era una diva.

Su carrera empezó al poco tiempo de haber salido del colegio. Estaba en un grupo de teatro y todavía era menor de edad cuando le dijeron que se presentara a un casting porque Caracol estaba buscando una niña para ser una de las figuras principales del Club 10, un programa infantil de los fines de semana. Carmen, que desde muy pequeña jugaba a llorar frente a los espejos, vio su oportunidad. No se equivocó. Al mismo momento que terminó su audición el director se acercó a decirle que había sido elegida. Así, durante dos años, fue la hermana mayor del lobo Aurelio, la gata Mery Moon y el dinosauro Dinodoro.

Después de haber protagonizado la primera temporada para Telemundo de Sin senos no hay paraíso, vinieron protagónicos en Niños ricos padres pobres, Ojo por ojo, Mi corazón insiste y un papel importante en El señor de los cielos. En 2016, Telemundo decidió hacer otra temporada de su exitosa producción. Le pidieron a Gustavo Bolívar que siguiera desarrollando la trama sin el papel de Carmen, pues la protagonista moría al final de la serie. En efecto, la segunda temporada no contó con la presencia de Carmen Villalobos. Sin embargo, fue tal la insistencia del público que para la tercera, el escritor tuvo que revivir de la nada a la protagonista.

La diferencia de las dos nuevas temporadas frente a la que transmistió Caracol en 2008, es que esta vez ambas han sido muy bien recibidas por el público. Actualmente Sin tetas sí hay paraíso es el programa más visto de la tv nacional con un promedio de 14 puntos de rating. Carmen Villalobos por fin logró ser reconocida en su país por el papel de Catalina Santana, el mismo que en el imaginario nacional le pertenecía a María Adelaida Puerta.

Solamente en Instagram, Carmen Villalobos es una de las colombianas más seguidas. Tiene 6.6 millones de seguidores. Supera por una gran diferencia a figuras como Paulina Vega, Esperanza Gómez, Jessica Cediel o Carolina Cruz. Las únicas que están por encima de ella son otras dos barranquilleras; Shakira y Sofía Vergara.

Ella por su parte, no termina de comerse el cuento de la fama. Lleva nueve años de relación con el también actor Juan Sebastián Caicedo, el mismo que conoció cuando hacía un papel de reparto en Nadie es eterno en el mundo, de Caracol. A finales del año pasado tuvo la pérdida de su padre. En Miami, vive en el mismo apartamento con su novio y su madre. Aunque cuando está actuando disimula perfectamente su acento costeño, más de uno se sorprende al escucharla soltar su cantado barranquillero cuando se suelta en entrevistas. Al ser preguntada por su lema, no dudó en decirlo “Dios dame salud que de lo demás me encargo yo”.