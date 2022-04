Carolina Cruz y Lincoln Palomeque: historia de un divorcio anunciado

.Publicidad.

Hasta el año pasado, la pareja se consolidaba como una de las más, y pocas, estables de la farándula colombiana. Pese a que son personajes públicos, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque supieron manejar muy bien sus carreras y su relación ya que nunca fueron protagonistas de escándalos. Eso sí, en varias ocasiones se rumoreaba su posible separación pero nunca por una prueba concisa. Llevaban casi dos décadas juntos, a siete años de relación se habían dado un tiempo pero regresaron fácilmente y construyeron una familia con dos hijos.

Tener ese pasado juntos avivó los rumores desde el año pasado, era cada vez menos el tiempo que compartía la pareja pero ellos mismos salían a aclarar que era por cuestiones de trabajo. Difícilmente compartían cama y hasta hogar, las visitas con sus hijos las hacían de manera separada, al menos las que se filtraban públicamente; y en repetidas ocasiones varios medios reseñaban que se le veía a ella en fiestas o eventos compartiendo con amigos sin su pareja.

Hace 7 años tuvieron a su primer hijo, Matías, y luego en el 2019 quedó embarazada la presentadora pero, lamentablemente para ellos, el niño no nació. La herida quedó marcada y ambos se habrían prometido no volver a tener hijos. Sin embargo en febrero del 2021, nació Salvador. El niño nació con una extraña enfermedad en la cabeza, una enfermedad de la que ellos prefieren no hablar. En menos de un año Salvador tuvo tres enfermedades diferentes. Los primeros tres meses de Salvador fueron muy sanos pero después vinieron los problemas. Esa enfermedad del pequeño habría terminado alejando a dos de las personas más bellas de Colombia.

Incluso, el año pasado se les vio juntos exclusivamente para el bautizo de su segundo hijo. Muchos seguidores de la pareja se alegraron de verlos juntos en momentos tan especiales, sin embargo, a muchos les llamó la atención que pese a estar juntos estaban muy distantes y no hubo casi ni un cruce de miradas entre ellos. Una señal más de lo rota que ya se encontraba la relación.

El cuento de hadas está roto y muchos de sus fans lo lloran. Quedarán como lo que siempre han sido: dos de los mejores amigos. Situación que igual no exime a los famoso de llorar su separación, y fue la misma presentadora de Día a Día quien salió a hablar en sus redes sociales cómo va su proceso de recuperación ante el divorcio.

