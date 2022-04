Dejar de creerse estrellita: lo que James necesita si quiere volver a Europa

.Publicidad.

Pese a que no se juegue con mucha regularidad en Catar y el nivel sea bajo, el nivel de James Rodríguez levanta el interés de equipos europeos que quieren volver a llevar al colombiano a lo más alto de sus respectivas ligas. Sin embargo su debacle es evidente y ya no lo quieren equipos como el Bayern, el Napoli y el Atlético de Madrid, sino que ahora se habla de equipos pequeños como el Boavista portugués y el Watford de la Premier League que claramente no tienen el poderío económico de los mencionados anteriormente.

Por no tener ese poderío económico y al James ya no ser una superestrella mundial, la principal traba es el millonario salario de James en Catar con el que vive cómodamente. Al final del mercado de fichajes decidió irse a Catar porque ninguno de los demás equipos europeos le pagarían lo que si le daban en Catar. El dinero lo sedujo pero eso le trajo consecuencias futbolísticas, donde se ha visto un pobre nivel contrario a lo que se vio en sus mejores años.

-Publicidad.-

Si James quiere llegar a Europa otra vez, la principal condición será rebajarse el millonario salario de 6 millones que le pagan los jeques cataríes y así tal vez tenga opciones, si es que quiere volver a tener el mejor nivel para intentar ir a su último mundial en 2026.