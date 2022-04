.Publicidad.

A María Fernanda Cabal no le gustó la indirecta del hijo de Juan Manuel Santos y respondió con duros ataques al hombre. "Eso pasa cuando una senadora acoge a un pistolero en su evento de campaña en Cali: Empodera a los civiles armados que se quieren creer Estado" escribió Martín Santos para referirse a una campaña de Cabal y Andrés Escobar, imputado por disparar a civiles en Cali durante el Paro Nacional de abril de 2021.

Aunque no dio nombres, la senadora entendió a la perfección el mensaje y no se quedó callada. "Respuesta al mantenido, vago y bobo: Los "civiles armados" (con armas traumáticas, además) defendieron a MILES de familias indefensas ante los terroristas de la milicia Elena "Primera Línea". Herencia del ladrón de su papá, que se robó las elecciones con la plata de Odebrecht" no solo el joven llevó del bulto, su papá el expresidente también salió a relucir en la respuesta y hasta lo calificó de ladrón.

