Carolina Acevedo habló de los cachos que le montó a Roberto Cano; fue con famoso cantante

.Publicidad.

El mundo del entretenimiento en Colombia ha estado lleno de chismes y escándalos. Muchos de ellos han surgido a raíz de las diferentes relaciones que se forman entre famosos. Algunas son ejemplo para sus seguidores y otras tienen un final que para muchos es sorprendente; bien sea por lo escandaloso o por los motivos que llevan a la pareja a terminar su relación. Esto ocurrió con el matrimonio entre Carolina Acevedo y Roberto Cano, quienes terminaron por una razón en particular. De hecho, hace poco la actriz habló al respecto y en efecto hubo un tercero, que sería un músico famoso.

Carolina Acevedo reveló que fue Roberto Cano quien terminó su matrimonio

Claro, fue el actor quien tomó la decisión pero no lo hizo porque sí, tuvo sus razones para hacerlo. Hace poco, la actriz Carolina Acevedo habló sobre este tema en una entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’. Al parecer todo ocurrió cuando Roberto Cano estaba en ‘La isla de los famosos’. Quizás la distancia fue lo que permitió que ocurriera lo que pasó en ese entonces. Es que, mientras él competía, la actriz conoció a quien se dice que es un músico muy famoso del país. Tal parece que la conexión entre ambos fue muy fuerte y la mujer terminó enamorándose de este hombre. Cuando Roberto salió del programa, ya todo había cambiado.

..Publicidad..

Carolina Acevedo y Roberto Cano. Foto @pobre_fansclub

|Le puede interesar Así fue como Juan Pablo Llano, el galán de MasterChef, conoció a su esposa; todo inició en la universidad

...Publicidad...

Por supuesto que el amor que sentía Carolina Acevedo por el actor, cambió y fue notorio. Ella ya no estaba enamorada de quien era su esposo en aquel entonces y él lo notó. Al no haber redes sociales en aquel entonces, la única opción que tenía era revisar los mensajes de texto. Allí fue donde Roberto Cano encontró todo y se dio cuenta de la infidelidad. La única salida que encontró fue decirle que su matrimonio se acaba y ella no estuvo en contra de esta decisión. De hecho, dice que ya no sentía nada por él, y seguramente por eso fue mucho más fácil decirle que sí a terminar su relación.

....Publicidad....

Respecto al hombre con quien estuvo la actriz, ha habido una gran incógnita al respecto. Ahora bien se ha llegado a pensar que el involucrado en esta relación habría sido el cantante Fonseca, aunque esto no está confirmado. Lo cierto es que hoy ambos actores dejaron atrás este evento, y continuaron con sus vidas.

Vea también: