¿Los participantes de MasterChef duermen en el set del programa? Martina La Peligrosa contó la verdad

Para nadie es un secreto que MasterChef Celebrity no es un reality para nada sencillo. La presión y estrés constante bajo el que deben estar sometidos los participantes, puede ser bastante molesto. Pero, si a esto le sumamos las críticas de los jurados, la cosa se pone aún más pesada. Además, hay ocasiones en que las pruebas adquieren un mayor nivel de dificultad o se agrega algún tipo de situación para que sea más retador. Todo esto ha hecho que muchos se hagan preguntas acerca del programa. De hecho, en el día suelen grabar más de una prueba al día, por lo que muchos se preguntan si pueden dormir allí. Esto dijo Martina La Peligrosa.

Martina La Peligrosa reveló si los participantes pueden dormir en el set de MasterChef

Como ya lo dijimos, las grabaciones de MasterChef pueden ser bastante largas y extenuantes. Muchas veces deben pasar un día completo en los sets del canal RCN para llevar a cabo varias pruebas. Es que, quizás no todos los sepan, pero la cocina de MasterChef está ubicada justo en los sets de grabación del canal. Son puros estudios los que rodean el lugar en el que se graba el programa de comida. Ahora bien, el tema de que las grabaciones sean tan extensas, hacen que muchos se pregunten si es posible dormir allí en las instalaciones del reality. Bueno, ante la duda, la protagonista Martina La Peligrosa respondió.

Bueno, pues la mujer habló al respecto y justó comentó que en donde se graba el reality, solo hay estudios. De esta manera, queda claro que allí no hay espacios para que los participantes de MasterChef puedan descansar. Aún así, el canal si dispone de una gran logística para que ellos puedan tomar los descansos requeridos para seguir en competencia. Si bien es cierto que quienes viven en Bogotá pueden volver a la comodidad de sus hogares, este no es el caso de todos. Aunque, quienes no tienen esos espacios, el canal RCN los aloja en un hotel con todas las comodidades.

De esta forma, quienes no tienen vivienda en Bogotá, son atendidos como reyes y reinas. De esta manera, el canal permite que cada participante se enfoque en la competencia y no en otros detalles extras que pueden distraer de la competencia.

