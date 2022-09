.Publicidad.

La protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’, quien también está presentando el reality ‘Top Chef Vip’ asistió al concierto de la española Rosalía donde a todo pulmón cantó ‘Despechá’ una de las nuevas canciones de la artista que habla sobre el poder femenino frente al desamor, por lo que muchos internautas aseguraron que ella podría estar dedicándole este tema a su expareja Sebastián Caicedo.

Fue así como durante el concierto, mientras Rosalía interpretaba ‘Despechá’, Carmen Villalobos junto a una amiga se grabó en modo selfie cantando un fragmento de la canción.

“Baby, no me llame’, que yo estoy ocupá' olvidando tus male’. Ya decidí que esta noche se sale, con toda’ mis motomami’, con toda’ mis yale’. Y ando despechá', oah, alocá'… Que Dios me libre de volver a tu lao…” cantó la actriz con mucha pasión, lo que podría ser una indirecta para su expareja.

No obstante, a la actriz se le relacionó sentimentalmente con Horacio Pancheri, actor argentino quien hizo parte del concurso gastronómico en el cual ella es presentadora. Sin embargo, Villalobos no ha confirmado rumores.

Cabe resaltar que Caicedo estuvo casado con Villalobos durante 13 años. Asimismo, en julio de este año, la actriz confirmó su separación después de meses de especulaciones a través de un video en el que aseguró que no se separaban por una tercera persona sino porque habían decidido tomar caminos diferentes.

