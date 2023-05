Caracterizar Antioquia, Medellín y el área metropolitana: una tarea inaplazable para la izquierda

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

mayo 17, 2023

Con motivo de las elecciones de octubre, las clases sociales, los gremios económicos, los centros de estudio, la academia, los partidos políticos y los medios de comunicación, van a presentar los programas y las consignas políticas con los cuales pretenden cautivar el voto de la opinión pública, por lo cual es importante que las fuerzas de izquierda tengan criterios claros que le permitan formular los temes clave a la hora de construir el programa de gobierno departamental y municipal.

La Célula Solidarios del Partido Comunista Colombiano (PCC), Regional de Antioquia, que ha venido trabajando cuestiones de ciudad, presenta las siguientes notas sobre la necesidad de caracterizar el Departamento de Antioquia, el Distrito Medellín, y el Área Metropolitana, con el ánimo de participar en el debate regional y local sobre las elecciones de octubre, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, y utilizando las herramientas teóricas y políticas que permitan formular programas de gobierno basados en el estudio de los datos y tendencias de la coyuntura política del momento.

GENERALIDADES

Tener una visión general, e identificar las realidades, particularidades y limitantes físicas, económicas, políticas, sociales y culturales de una región, se ha convertido en una necesidad inaplazable para formular un programa de gobierno y una estrategia política electoral.

En la tesis 142 preparatoria del 22 congreso del PCC (2017), se planteó: “Un partido con enfoque territorial demanda comprender que el ordenamiento territorial oficial obedece a la hegemonía del gran capital transnacional para garantizar de manera óptima la producción, reproducción y exportación de ganancias. El territorio está determinado por las estructuras de poder, las relaciones sociales y los modos particulares de producir y consumir en cada contexto. Estas configuraciones territoriales no son neutrales, sino políticas. El espacio social en la geografía regional tiene un carácter histórico derivado de la organización de la población para realizar su actividad económica, social, política y cultural. Las comunidades necesitan del territorio para vivir y el capital para establecer allí las relaciones sociales de las que depende el proceso de acumulación (…)”.

En la tesis 143 se plantea. “Por territorio entendemos una perspectiva integradora y, al mismo tiempo, siempre en proceso de construcción social e histórica. El espacio social y geográfico es una construcción histórica, es un lugar de conflicto constituido por la disputa entre las formas de la territorialidad dominante (territorios hegemónicos o desde arriba) y las nuevas territorialidades (territorios en resistencia, alternativos o desde abajo) que emergen de los movimientos socio-territoriales, ambientales, multiétnicos e interculturales. Las luchas por la tierra, el agua, el techo, el espacio público entre otras hacen parte de este enfoque. Las relaciones sociales en el territorio y la disputa entre las múltiples territorialidades, (desde arriba y desde abajo) suponen un determinado ejercicio del dominio político y económico para la apropiación simbólica y cultural del espacio social por parte de las clases y grupos dominantes. La relación espacio-poder y las dinámicas de producción hegemónica de la subjetividad, las resistencias sociales y las experiencias de participación popular emergen como una existencia política de redistribución de la propiedad y la recuperación de los bienes culturales y ambientales comunes (…)”

Para ello debemos recurrir en especial a la economía política, a la teoría económica, a las ciencias sociales y a la teoría política; también a las fuentes secundarias que nos ofrecen los centros de pensamiento, organismos oficiales como el Banco de la República y el DANE.

Otras fuentes importantes de datos actualizados a nivel regional los encontramos en publicaciones periódicas como Medellín Como Vamos, Encuesta de Calidad de Vida, políticas públicas, la legislación vigente y publicaciones de las Cámaras de Comercio, sin ignorar visiones de largo plazo ( Antioquia: agenda 20-40), que establecen metas importantes de diferentes entidades.

Tampoco se puede ignorar el entorno cercano y lejano que inciden y /o afectan la región objeto de estudio, en diferentes variables macroeconómicas y sociales, a la vez que pueden ser fuentes para establecer comparaciones, tendencias e identificación de particularidades regionales que ayudan a su caracterización.

También para una caracterización regional, ayuda la información cuantitativa para ser analizada y discutida colectivamente por grupos interdisciplinarios, recurriendo a métodos probados como la Matriz DOFA, la lluvia de ideas y priorización de las mismas.

Una vez delimitada la región objeto de estudio, es bueno conocer el proceso histórico de ocupación y construcción, física, económica, social, y sus afectaciones, determinando los sujetos sociales que intervinieron y con qué fines lo hicieron.

El espacio delimitado lo debemos ubicar como una suma de subregiones: Distrito Medellín y su Área Metropolitana, con otras nueve subregiones que dan origen al Departamento de Antioquia.

Por lo anterior es necesario caracterizar cada una de las subregiones del Departamento, identificar sus particularidades y tendencias poblacionales, económicas, sociales y culturales, para poder lograr una caracterización lo más objetiva posible.

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO MEDELLIN-AM

Podemos identificar algunas características que hacen parte del discurso oficial, de la escuela, de los partidos políticos tradicionales y principalmente del empresariado, para orientar o desorientar la opinión pública y que ya son parte del ideario, imaginario o conciencia social de las mayorías de la población, por medio del juego que les hace el aparato ideológico y los medios de comunicación.

En primer lugar encontramos una caracterización idílica o romántica, que trata de ocultar o desfigurar la realidad, y con ello manipular a la opinión pública y que conocemos como el Regionalismo Antioqueño que utiliza símbolos como el himno, la bandera, un pasado heroico con nombres de patriotas, colonizadores, emprendedores y saqueadores, que fueron esclavistas y expropiadores.

A esta caracterización han contribuido sectores ilustrados que han utilizado el arte y la cultura, la escuela y la iglesia, para presentar, en nuestro caso, una vida idílica en el campesinado, el obrero, el artesano, como la encontramos en la música, la novela costumbrista, la poesía, el cine y otras expresiones del arte y la cultura.

Esta caracterización también la podemos calificar como chovinismo regional, que en la práctica es un oportunismo que llama al pueblo a renunciar a sus intereses vitales a favor del empresariado y del capital, ya que, a ellos por su emprendimiento, por su labor de “crear riqueza”, pronto serán recompensados con trabajo, salud, educación, vivienda y a conformarse con lo que tienen pues vendrá una vida mejor.

Algunas expresiones comunes en el ideario antioqueño y de los moradores del Distrito Medellín son:

Medellín, la ciudad industrial de Colombia

Medellín, la ciudad de la eterna primavera

Medellín, la tasita de plata del país

Medellín, la ciudad más feliz del mundo

Medellín, la ciudad más innovadora

Medellín, la ciudad más emprendedora…

Estos símbolos y opiniones se convierten más que en un ideario, en una visión delirante alejada de la realidad, conscientemente utilizadas por la clase dominante para influir en amplios sectores sociales con un regionalismo que ha sido motivo de conflictos, discriminación y aislamiento, y que hasta apenas ahora se empieza a superar esta situación.

También encontramos otra caracterización que corresponde a los intereses de la clase dominante, expuesta por el empresariado a través de los gremios a la opinión pública utilizando los medios de comunicación y sus representantes en los cuerpos colegiados, los partidos políticos tradicionales hoy atomizados en diferentes grupos, pero con los mismos principios, programas e ideología.

Si bien esta visión del empresariado es producto de un pasado que creó las bases para la acumulación de capitales, no nos cuenta la verdadera historia de su origen y desarrollo. Lo real fue que en sus inicios se encontraron una serie de circunstancias que fueron conformando lo que es hoy el Departamento de Antioquia, y que fue favoreciendo el proceso evolutivo de la Región: físico, económico, social y urbano, como son el contar con todos los pisos térmicos, riquezas en el subsuelo, acceso al mar, riqueza hídrica, entre otras, y que permitió la ocupación del territorio, conformar un núcleo familiar numeroso y trabajador, lo que permitió la formación de capitales y grandes latifundios por parte de familias visionarias por medio de la explotación minera, el comercio, el contrabando, la explotación de los trabajadores, el trabajo esclavo, el desplazamiento, el saqueo y la violencia.

Este fue el origen de una burguesía propietaria de grandes capitales familiares que permitieron el desarrollo urbano, la formación de barrios obreros y de muchas empresas industriales y comerciales, algunas con sus nombres o apellidos, pero que ya han sido penetradas por el capital transnacional.

Este proceso a favor del capital ha estado acompañado por una legislación favorable a los dueños de los medios de comunicación, una institucionalidad que desarrolla diferentes políticas públicas que se implementan en las regiones, y la imposición de unos gobiernos locales que favorecen sus intereses. Recordemos que el Estado no es neutral, que no está por encima de los sectores sociales sino que es un aparato que responde a favor de los intereses de la clase dominante.

Así Medellín fue reconocida como la Ciudad Industrial de Colombia, la segunda ciudad del País líder en diferentes variables económicas, sociales y culturales, y este ideario se conserva en amplios sectores de sus habitantes.

Algunos criterios del discurso oficial que embellecen y justifican las realidades que vivimos deben ser analizados críticamente:

El crecimiento económico es la base, el requisito necesario para el desarrollo social, el pleno empleo y la felicidad de sus moradores.

La ciudad ofrece un amplio sistema de investigación, innovación, ciencia y tecnología.

Medellín es una ciudad creadora, de un alto nivel académico, cultural y educativo

La ciudad ofrece un amplio sistema de formación ética, política, estética, y brinda los espacios para la formativa en valores y transparencia

La ciudad encierra un amplio espíritu libertario, solidario y de compromisos sociales y con el medio ambiente

La ciudad es un centro de intercambio económico, social y cultural

La ciudad es líder en investigación y construcción de conocimiento al servicio de la sociedad

La ciudad ofrece amplios espacios y realidades para el turismo, la recreación, el deporte y la cultura.

NUESTRA CARACTERIZACIÓN

Lograr una caracterización objetiva del Distrito Medellín y de su Área Metropolitana es una tarea compleja: exige estar sustentada en la información de datos confiables y actualizados que permitan identificar tendencias y proyectar el futuro de las principales variables socioeconómicas utilizando una metodología científica.

Para ello contamos con la dialéctica y los fundamentos teóricos que nos exigen ser críticos; ver los hechos en su dinámica, en movimiento y no estáticos, pues los datos en sí mismos son vacíos, corresponden a la economía vulgar, como lo denominó Marx; debemos analizarlos rigurosamente desde un punto de vista de clase, pues no son neutros sino que tienen diferentes interpretaciones; la coyuntura no siempre corresponde a la realidad, nos puede engañar pues obedece más a una táctica política.

Por lo anterior debemos analizar las realidades económicas, sociales y políticas desde un punto de vista de clase; a qué intereses corresponden; las diferentes estructuras físicas están al servicio del capital y encierran la contradicción entre capital y trabajo y por tanto manifiestan las luchas de clases en sus diferentes manifestaciones, ya sean conscientes o inconscientes, que en veces corresponden a la orientación y participación de las organizaciones sociales y de los trabajadores, y otras veces corresponden a la expresión de luchas espontáneas de los sectores explotados y oprimidos.

Las realidades socioeconómicas de hoy tienen un carácter histórico y político de conflicto, que en general se desarrollan a favor de los grandes grupos de poder que dominan las diferentes instituciones del Estado y por lo tanto las políticas públicas.

Con base a estos criterios y recurriendo a la economía política marxista, debemos analizar los niveles de desarrollo en varias direcciones; el peso de los sectores económicos en la formación del PIB, en la generación de empleo y la formación bruta de capital; las características de la producción, distribución y consumo; las relaciones de dependencia e intercambio con el entorno cercano y lejano.

Otro aspecto a considerar es que el motor del modo de producción capitalista es el lucro, la ganancia, lo que obliga a la burguesía al desarrollo progresivo de los medios de producción para conservar o incrementar la cuota de ganancia. Por esto la clase dominante no renunciará a sus privilegios y se opondrá siempre a una reforma que toque sus intereses.

Si bien la burguesía acepta algunas reformas para mejorar las condiciones donde actúa, o para contener el descontento social solo aceptará reformas cosméticas, no reformas estructurales, por eso apoyamos las luchas del pueblo para lograr estas reformas sin olvidar que el objetivo de nuestra lucha es lograr la reforma estructural del sistema que de origen a otra sociedad superior al capitalismo.

En el documento presentado por Solidarios hace cinco años sobre “Estudios de Ciudad (Parte 5)” , se dijo: “Con base en la información general que presentamos a continuación podemos caracterizar a la ciudad de Medellín y su AM como una gran región con un alto grado de conurbación que comparten el territorio del Valle de Aburrá, totalmente integrado con las diferentes variables físico-espaciales, económicas, sociales, culturales, ambientales y de movilidad, así como con sus dinámicas y problemáticas; a la vez que comparten sus anhelos y necesidades y compartirán necesariamente un futuro incierto, sin ignorar con esto, algunas particularidades que diferencian a cada uno de los municipios que la conforman”

El estudio que proponemos se debe valorar en la debida forma para conocer el área de nuestra jurisdicción y poder contrarrestar el discurso oficial, y además presentar las propuestas en los aspectos económicos y sociales como un arma para la lucha ideológica y política en la próxima campaña electoral.

Invitamos a los integrantes del Pacto Histórico y de las corrientes democráticas a hacer parte de los grupos de estudio para abordar los temas que aún quedan por profundizar y documentar, y que son de interés para hacer una propuesta de programa de gobierno para las próximas elecciones locales y regionales.

Nota: el anterior artículo de Solidarios fue redactado con base en las notas presentadas por el compañero Luis Fernando Rivera.