Caracol presentó el gran elencó de su nueva novela que llegaría seguir con su exitoso rating

El canal Caracol sigue trabajando por llevar nuevas producciones a sus televidentes. Aunque no solo esperan estrenar historias que ya hayan llegado a las plataformas, ahora tienen otra novela lista que llegará al país. Quizás algunas personas ya han escuchado de ella y será una de sus apuestas para seguir liderando en el rating. Se trata de María la Caprichosa, una historia que buscará continuar con los buenos resultados que ha venido teniendo el canal durante los últimos meses, tanto con sus realities como con su novela La Influencer.

El elenco de la nueva novela de Caracol, María la Caprichosa

Una historia llena de despedidas, maltratos y abusos es la que acompañará esta producción. María la Caprichosa buscará conectar con los televidentes del canal y, para ello, sumó a su elenco a figuras de peso y experiencia en la televisión colombiana. Una de las más importantes será Karent Hinestroza, a quien muchos recuerdan por su papel de Tina Manotas en La mamá del 10.

Karent Hinestroz en María la caprichosa

Esta historia, que llegará en 2026 al canal, contará la vida de María Roa y su camino de superación. Por eso veremos la etapa juvenil de la protagonista, interpretada por Paola González. A la lista se suman otros nombres como Sebastián Eslava, quien ha sido parte de producciones como La niña. La cuota de experiencia la aporta Carolina Cuervo, a quien hemos visto brillar en historias como La venganza de Analía y Ana de nadie.

Otro de los nombres que ha sobresalido es el de Brian Mina, quien acompañará a la protagonista. De esta manera, la historia de María Roa, destacada líder social y defensora de los derechos de las trabajadoras domésticas en el país, por fin verá la luz en la pantalla chica. Seguramente, la inspiradora vida y la lucha de esta mujer impactarán de manera positiva el rating de Caracol, como ha venido ocurriendo con La Influencer.

Aunque esta producción llegará bastante tarde al canal, pues desde 2024 se viene anunciando su estreno, según el periodista Carlos Ochoa la vida de María Roa llegará a la televisión hasta 2026, con la expectativa de seguir alimentando la buena racha que ha venido acompañando a Caracol Televisión.

