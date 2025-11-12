Caracol extiende a la fuerza el Desafío Siglo XXI para no soltar el número uno del rating

La exitosa temporada del reality ha llevado al canal a tomar la decisión de no dejarlo morir tan pronto y así es como están buscando extenderlo

Caracol Televisión atraviesa una temporada dorada de la mano del Desafío Siglo XXI. Desde su estreno, el reality se ha mantenido firme en el primer lugar del rating nacional, sin rival aparente. En varias emisiones ha superado los 10 puntos de audiencia, llegando incluso a 11 y 12 puntos, una cifra que pocos programas en la televisión colombiana logran alcanzar hoy.

Estos resultados reflejan no solo el arraigo del formato, sino también la capacidad del canal para reinventar uno de sus mayores éxitos. Y, precisamente por eso, Caracol no está dispuesto a soltar tan rápido el control de su producto estrella.

La decisión de Caracol para no dejar ir tan pronto el Desafío Siglo XXI

A raíz del éxito y de la acogida del público, el canal ha tomado una decisión que tomó por sorpresa a muchos. Todo apunta a que el final del Desafío Siglo XXI no llegará tan pronto como se esperaba. La producción decidió alargar su emisión y agregar nuevos giros a la historia para mantener viva la emoción.

Uno de los primeros movimientos que desconcertó a los seguidores fue la expulsión de Katiuska, una participante que habría revelado información confidencial del reality. Poco después, Caracol sorprendió aún más enviando a los concursantes restantes de regreso a sus casas. Allí, cada uno recibió una caja de seguridad con una invitación misteriosa: continuar el desafío en Cartagena.

Pero el giro no terminaba ahí. Dentro de esas cajas, los participantes encontraron una fotografía de un exconcursante eliminado, a quien debían convencer de volver al programa. Además, se sumaron nuevos participantes, algunos de ellos recordados por haber estado en ediciones anteriores del Desafío.

Los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

La nueva dinámica establece que las parejas formadas deberán viajar desde Cartagena hasta Tobia sin recursos, dependiendo del apoyo de la gente para cumplir los retos. Paralelamente, Valkyria y Kevyn, dos exparticipantes icónicos, asumirán la tarea de reclutar nuevos competidores. En total, serán 24 participantes quienes buscarán el millonario premio en juego.

Si todos logran llegar a la llamada Ciudad de las Cajas, el reality se reiniciará con tres nuevos equipos, dando pie a una especie de segunda temporada dentro de la misma edición. Y para elevar aún más la competencia, el premio se duplicó a 2.400 millones de pesos, la cifra más alta en la historia del Desafío.

Esta jugada, además de extender la duración del programa por varias semanas más, busca mantener la audiencia enganchada hasta fin de año. Todo indica que la estrategia fue impulsada por Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento del canal, quien ha sido clave en el éxito de formatos como Yo me llamo y La Voz Kids.

Ahora bien, queda por ver si el Desafío Siglo XXI se mantendrá al aire durante diciembre o si Caracol le dará una breve pausa para ceder su espacio a La vuelta al mundo en 80 risas. Lo cierto es que, mientras tanto, el reality sigue demostrando que, dos décadas después, continúa siendo el rey indiscutible del prime time colombiano.

