- Cancillería cambió la ubicación de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones

Los ajustes se realizaron en 16 países. La Registraduría pidió a los colombianos consultar su lugar de votación antes de acudir a las urnas

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la Cancillería realizó cambios en la ubicación de 58 puestos de votación en el exterior de cara a las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales, cuya jornada se desarrolla para los colombianos fuera del país. La medida busca ajustar la logística en distintos consulados y facilitar el acceso de los ciudadanos que residen en otros países.

De acuerdo con el boletín de prensa, los cambios se realizaron en 16 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Venezuela. En total, 25 puestos fueron modificados en Estados Unidos, ocho en Brasil, cinco en España, cuatro en Alemania y tres en Venezuela. También se registraron ajustes en China, Ecuador, Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia.

La entidad explicó que la definición de los puestos de votación en el exterior depende de las oficinas consulares, que determinan los lugares según las condiciones logísticas y la disponibilidad de espacios en cada país. Por esta razón, se recomendó a los ciudadanos consultar previamente la información oficial para verificar posibles cambios en la dirección de su puesto antes de acudir a votar.

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.



Comunicado oficial ⬇️ pic.twitter.com/BgBzUIGRTz — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 7, 2026

Para confirmar el lugar de votación, los colombianos pueden hacerlo a través de la aplicación ‘aVotar’, disponible en Google Play y App Store, o ingresando al portal web de la Registraduría en la sección de Elecciones 2026. Finalmente, la entidad invitó a los colombianos residentes en el exterior a participar en la jornada electoral y ejercer su derecho al voto.

|También le puede interesar: Cómo está Colombia dando el salto al huellero electrónico para identificar a los votantes

Anuncios.

Anuncios..