- Ángel Barajas conquistó el oro en barras paralelas del campeonato mundial de Gimnasia en Azerbaiyán

El gimnasta colombiano brilló en Bakú con una destacada rutina en barras paralelas y ahora tendrá otra oportunidad de subir al podio en la final de barra fija

El gimnasta colombiano Ángel Barajas volvió a brillar en la élite del deporte mundial tras conquistar la medalla de oro en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se disputa en Bakú, Azerbaiyán, uno de los circuitos internacionales más importantes de esta disciplina. El atleta se impuso en la final con una rutina sólida que le permitió subir a lo más alto del podio frente a competidores de distintas potencias de la gimnasia.

Barajas logró una calificación de 14.600 puntos, resultado de una combinación entre alto grado de dificultad y una ejecución limpia en cada uno de los elementos de su ejercicio. Su presentación se destacó por la estabilidad en las transiciones y un cierre preciso, aspectos que fueron determinantes para convencer a los jueces y asegurar el primer lugar.

La diferencia con sus rivales fue clara en la tabla de resultados. El colombiano superó al japonés Wataru Tanigawa, que obtuvo 14.200 puntos, mientras que el tercer puesto lo cerró Jesse Moore con 14.000, lo que evidenció la ventaja que logró Barajas gracias a la consistencia de su rutina. Esa distancia terminó consolidando su dominio en la final de barras paralelas.

Este nuevo triunfo ratifica el gran momento deportivo del gimnasta, considerado una de las principales figuras de la gimnasia colombiana en la actualidad. Con actuaciones destacadas en competencias internacionales, Barajas continúa acumulando resultados que fortalecen su proyección dentro del circuito mundial y lo posicionan como uno de los especialistas más competitivos.

Además del oro conseguido en barras paralelas, el colombiano también tuvo una destacada actuación en barra fija durante la fase clasificatoria del torneo. En esa prueba, Barajas obtuvo 14.633 puntos, producto de 6.5 en dificultad y 8.133 en ejecución, una calificación que le permitió asegurar su lugar en la final, programada para este domingo.

