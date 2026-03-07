- La alianza entre famosa marca y Plaza Sésamo para enseñarles a los niños sobre seguridad vial y movilidad sostenible

Durante décadas, las campañas sobre seguridad vial o cuidado ambiental han estado dirigidas a adultos. Conductores, empresas y gobiernos suelen ser los protagonistas de la conversación sobre cómo deben cambiar las ciudades y los hábitos de movilidad. Pero una nueva iniciativa busca empezar mucho antes: en la infancia.

La automotriz sueca Volvo Cars decidió apostar por un lenguaje poco habitual en la industria del automóvil: el de los programas infantiles. Para hacerlo, se alió con Plaza Sésamo, uno de los proyectos educativos más influyentes de la televisión mundial, con el objetivo de explicar conceptos como la electrificación, la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente de una forma sencilla.

La campaña, que se difundirá en varios países de América Latina —entre ellos Colombia, Perú y Uruguay— reúne a los tradicionales personajes del programa infantil con la actriz mexicana Karla Souza, quien participa en una serie de videos pensados para familias.

La idea es transformar temas técnicos en conversaciones cotidianas. En uno de los ejemplos, el personaje Elmo explica el cinturón de seguridad comparándolo con un abrazo que protege a quien lo usa. En otro, se habla de la energía y de cómo las nuevas tecnologías de movilidad pueden ayudar a reducir el impacto ambiental.

Detrás de este enfoque hay una estrategia que varias compañías empiezan a explorar: hablar de sostenibilidad y tecnología desde la educación temprana. Según explicó Mirella Cambrea, el objetivo es que conceptos como la electrificación o la seguridad vial se entiendan desde edades tempranas y se vuelvan parte de la conversación familiar.

La colaboración también refleja un momento de transición en la industria automotriz. Mientras los vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías avanzan en distintos mercados, muchas empresas buscan formas de acercar estos cambios a los consumidores. En América Latina, donde aún existen dudas sobre la electrificación —desde la infraestructura de carga hasta los costos—, parte del reto está en explicar qué significa realmente esta transformación.

En ese contexto, el uso de personajes conocidos por generaciones de niños busca simplificar una discusión que a menudo parece demasiado técnica.

Más allá de la estrategia de marca, la campaña también pone sobre la mesa una pregunta interesante: si el futuro de la movilidad será más eléctrico, más seguro y más consciente con el medio ambiente, quizá la conversación no deba empezar en los concesionarios o en los ministerios, sino mucho antes.

Tal vez, como propone esta iniciativa, empiece cuando un niño entiende que ponerse el cinturón de seguridad es algo tan simple —y tan importante— como recibir un abrazo.

