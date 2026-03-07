- Cómo está Colombia dando el salto al huellero electrónico para identificar a los votantes

Con tecnología de punta 5 empresas han logrado digitalizar la jornada electoral y evitan que pongan a votar a los muertos y haya la duplicación como en el pasado

El 50 % del total de las mesas de votación para los comicios del próximo 8 de marzo tendrán disponible la tecnología biométrica, tanto para huelleros como reconocimiento facial, según los datos entregados por la Registraduría Nacional.

El huellero electrónico es un dispositivo biométrico que captura, escanea y digitaliza las huellas dactilares para identificar o verificar la identidad de una persona de manera rápida y precisa. La primera vez que se utilizó esta herramienta en Colombia fue durante los comicios de 2014. En esa oportunidad, se empleó en las elecciones extraordinarias para la Alcaldía de Cartagena. Carlos Ariel Sánchez Torres, registrador de la época, dijo en su momento que con los huelleros electrónicos se pondría fin al uso de cédulas clonadas o de cédulas de personas fallecidas para cometer fraude electoral.

Si bien desde entonces la Registraduría ha venido implementando el huellero cada vez más, aún no se ha alcanzado una cobertura del 100 % en las elecciones.

Los beneficios del control biométrico

En Colombia, algunas de las compañías que ofrecen control biométrico son Idemia, Thales, NEC Corporation, Truora y BTC Biometric Technology Consulting, entre otras. Todas sostienen que, con sus sistemas, será imposible duplicar documentos o usar la cédula de una persona fallecida.

Otra ventaja tiene que ver con el reconocimiento de una persona. Por ejemplo, si el votante tiene desgaste en las líneas dactilares, no será necesario solicitarle varias veces la impresión de su huella en la mesa de votación, porque la máquina puede leer las líneas más fácilmente. Además, esta tecnología ofrece mayor rapidez: una vez automatizado el proceso, los tiempos de conteo y revisión son mínimos. Los softwares contabilizan los resultados en minutos, en lugar de tomar horas, como ocurre en los conteos manuales.

Las elecciones de 2026

Para los comicios presidenciales y de Congreso, se ha establecido que alrededor de 40.036.238 ciudadanos (20.553.062 mujeres y 19.483.176 hombres) podrán sufragar en 123.314 mesas de votación que se instalarán en 13.493 puestos. 6.011 de esos puestos están localizados en áreas urbanas y 7.482 en áreas rurales. De esas 123.314 mesas, cerca de 65.000 contarán con biometría facial y dactilar en las próximas elecciones.

En el exterior se instalarán cerca de 1.945 mesas distribuidas en aproximadamente 67 países. Sin embargo, las votaciones en el extranjero tendrán un calendario diferente: iniciaron el 2 de marzo y finalizarán el 8 de marzo.

La compañía Biometric Technologies de Colombia, una de las autorizadas para implementar la tecnología, tiene como representante legal a Óscar Javier Martínez y fue registrada el 30 de septiembre de 2020 ante la SIC. Durante su tiempo de existencia ha manejado presupuestos que ascienden a los 1.177.199.676 de pesos, enfocados principalmente en la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la validación biométrica como mecanismo de prevención del fraude en la priorización virtual.

Junto con Biometric Technologies de Colombia, las firmas autorizadas por la Registraduría son: Certicámara S.A., Gear Electric S.A.S., Gestión de Seguridad Electrónica S.A., Segurid S.A.S. y Olimpia IT S.A.S. En total, solo seis empresas tienen permiso de la Registraduría para ofrecer servicios de autenticación biométrica.

Sobre Certicámara se conoce que su presidente es César Cruz Aya, quien asumió el cargo el 2 de diciembre de 2024. Sus principales servicios se enfocan en actividades de consultoría informática, administración de instalaciones informáticas, procesamiento de datos y alojamiento (hosting), más que en la autenticación de identificación digital. En el área de servicios informáticos ha obtenido contratos con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras entidades.

De Gear Electric se conoce que su presidente es Giovanny Mauricio Barrero y que la empresa fue registrada el 1 de febrero de 2011. En cuanto a Gestión de Seguridad Electrónica, su representante legal es Álvaro de Borja Carreras. Finalmente, Olimpia IT desarrolló durante la pandemia una aplicación para la entrega de subsidios.

Puede mirar: ABC para votar en las elecciones al Congreso en el exterior, fechas, puestos y requisitos clave

Anuncios.

Anuncios..