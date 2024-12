Cali 2024. Navidades

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Se cierra el año 2024; en casa, hemos querido celebrar estos días la maravilla de tener y compartir el hogar en medio de un mundo convulsionado, preparando tamales vallunos, y no se nos ha dado la ocasión para hacerlos; entre despedidas de año, el agotamiento producido por la acumulación corporal de calendarios, la expectativa de renovados encuentros y las fiestas que se sienten en la Cali decembrina, las horas se precipitan y el espíritu rutinario se avasalla de activismos inimaginados. El asunto es que no hay tiempo por estas fechas, las horas se agolpan, se atropellan, se aceleran, mientras las gentes corren a saludar, a despedir, a comprar, a abrazar, a hacer filas, a empujar y ser empujados en medio de las multitudes.

Los espacios también se transforman por estas fechas: en un parque nace un pesebre, de techos, ventanales y esquinas florecen luces y figuras festivas, de los cables de energía se cuelgan ahora festones, las calles devienen en tarima y las músicas diversas suenan más duro, compiten en tonadas y decibeles. Se tensiona el pensamiento lineal, productivista, instrumental y comenzamos a pensar en las fintas, en las curvas, en las vueltas, en los giros de la danza común. Se rompe la cuadrícula y se conmueven los espacios y tiempos homogéneos; asistimos a una lucha entre la aceleración alienada de la vida en común y la fiesta como rito de reencuentro, mediado por el compartir de alimentos, bebidas, cantos, memorias y danzas que resuenan.

Quizás, respecto a las celebraciones y a las comidas familiares, una de las tensiones principales es ¿qué se compra hecho, procesado industrialmente o manufacturado artesanalmente? y ¿qué se puede hacer en casa?, El dilema no es menor, tiene que ver con una lucha perenne entre la alimentación industrial y la tradicional, entre la fiesta de concierto y la verbena familiar. En esta ocasión, en casa descartamos consumir bocados ultraprocesados, sabemos dónde venden tamales y asados exquisitos, pero mi madre ha sugerido que para los días de navidad hagamos tamales vallunos; primero le preguntamos la fórmula y ella dice poco al respecto; después le preguntamos qué compramos y esto nos dijo:

“Hay que traer masa para tamales pero tiene que buscar de la que es agria, tiene que comprar chicharrón para sacar aquí mismo la grasa de cerdo, necesitamos de las tres papas. La parda, la mambera y la amarilla, no se olvide traer cebolla larga pero tráigala sin que le quiten la parte verde; y traiga cabezona blanca y cabezona roja, arveja verde bien fresca, hay una amarilla que también da buen color, no olvide pedir algo de arracacha y zanahoria; no se puede olvidar del azafrán en rama, el ajo, un poquito de nuez moscada para aliñar, necesitamos que consiga de tres carnes: brazo de cerdo, lomo redondo o muchacho y pechuga de pollo, porque hay personas que solo comen pollo, tiene que comprar la hoja de biao y revísela bien para que no se la den vieja y cuarteada. Tiene que traer ají, cilantro y tomate y también busque masa blanca para asar unas arepas sin sal.”

Con esas orientaciones ya hicimos parte de las compras, especialmente la masa y las carnes para aliñarlas previamente y dejamos algunos insumos vegetales para adquirirlos frescos (aplaudimos que se consigue de todo, pero nos molestan mucho los trancones en las galerías y supermercados); ya estamos listos para hacer los tradicionales tamales, celebrando la diversidad en los alimentos y la alteridad familiar en las formas de gozar los sabores. Veremos entonces cómo nos queda la preparación para vivificar el ritual del encuentro; va el abrazo y el llamado para no olvidar el sentido de solidaridad y acogida de este tiempo, para que la alegría caleña baile en navidades y ferias en familia y vecindad.