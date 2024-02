El destino colombiano que es ideal para conocer en Semana Santa y es premiado en el turismo religioso

.Publicidad.

Colombia se ha destacado como destino en los últimos años ganando ya varios reconocimientos de todo tipo en varios de sus municipios y ciudades. Pero todo parece indicar que este éxito no va a parar, pues Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, más conocida como Buga se convierte en el primer municipio del país en formar parte de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso.

El anunció lo hizo la directora de la Red, Pilar Valdés Arroyo, quien resaltó que gracias a esto tiene todo el apoyo internacional para potenciar este destino y convertirlo en uno fundamental para las paradas religiosas: “Pertenecer a la red es importantísimo en cuanto a que a nivel de promoción turística internacional la van a tener toda, con el apoyo de todos los expertos a nivel internacional que puedan ayudarlos para desarrollar el destino a nivel turístico ordenado”, afirmó.

La creación de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso (RMDTR) – World Religious Tourism Destination Network (WRTDN), es una iniciativa desarrollada por el Tourism and Society Think Tank. Dedicada a promover el turismo y la cultura religiosa en una región o país.

¡Felicidades a Guadalajara de Buga, que fue nombrado como el primer municipio en unirse a la Red Mundial de Turismo Religioso! ⛪️Guadalajara de Buga se destaca como un destino de fe en el turismo mundial. @JulianFrancoRes @GobValle @DilianFrancisca pic.twitter.com/v4pi08jHFg — Turismo Valle del Cauca. (@TurismoValle) February 23, 2024

Guadalajara de Buga o la llamada Buga hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia desde 2013. Además es considerada como la meca del turismo religioso en Colombia. Esto se debe a la famosa Basílica Menor Señor de los Milagros. Lugar que se llena de feligreses año tras año no solo en Semana Santa si no en otras temporadas debido a la creencia de que ‘El señor de los milagros’ que allí se encuentra no solo hace milagros si no que cumple sueños, entre otras cosas.

