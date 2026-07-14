- Buenaventura cumple 486 años enriqueciendo a Colombia en medio del abandono y la pobreza de su gente

A propósito del aniversario de Buenaventura, una radiografía ciudadana que cuestiona por qué la bonanza comercial del puerto no se traduce en bienestar

Texto escrito por: Armando Arboleda

Cada aniversario de Buenaventura es mucho más que una fecha conmemorativa. Es una invitación a detenernos por un momento para mirar el camino recorrido, reconocer nuestras fortalezas y, sobre todo, reflexionar sobre los desafíos que siguen marcando la vida de la principal ciudad portuaria del Pacífico colombiano. Celebrar 486 años de fundación significa honrar una historia de resistencia, riqueza cultural y diversidad, pero también asumir el compromiso de construir un futuro más digno para quienes han hecho de este territorio su hogar.

Buenaventura no puede entenderse únicamente desde su importancia económica. Por su puerto transita cerca del 40 % del comercio internacional de Colombia, convirtiéndolo en uno de los principales motores de la economía nacional. Sin embargo, esta realidad contrasta con las condiciones sociales que viven miles de bonaverenses. La paradoja ha sido ampliamente señalada: una ciudad estratégica para el país, pero que durante décadas ha enfrentado profundas desigualdades sociales y limitaciones en el acceso a servicios fundamentales.

La educación continúa siendo uno de los grandes retos. Aunque en los últimos años se han ampliado las oportunidades para acceder a la educación superior y se han fortalecido algunas instituciones locales, los resultados de las evaluaciones nacionales siguen mostrando importantes brechas frente a otras regiones del país. En muchas instituciones educativas persisten dificultades relacionadas con infraestructura, conectividad, permanencia escolar y formación docente. Más allá de los indicadores, preocupa que numerosos jóvenes aún encuentren más obstáculos que oportunidades para construir un proyecto de vida desde el conocimiento.

Hablar de educación en Buenaventura implica comprender que no basta con aumentar la cobertura. Se requiere una educación pertinente, que dialogue con la realidad del territorio, que reconozca la riqueza cultural afrodescendiente e indígena, que fortalezca las competencias para el siglo XXI y que prepare a las nuevas generaciones para desenvolverse en un mundo globalizado sin perder su identidad. La verdadera transformación social comienza cuando la escuela logra convertirse en un espacio de esperanza, creatividad y movilidad social.

La salud representa otro desafío inaplazable. Durante años, los habitantes de Buenaventura han debido enfrentar dificultades relacionadas con la atención especializada, la oportunidad en los servicios y la disponibilidad de infraestructura hospitalaria. Aunque se han realizado inversiones importantes y existen esfuerzos institucionales para fortalecer la red pública de salud, aún persisten situaciones que obligan a muchos pacientes a desplazarse a otras ciudades para recibir tratamientos de mediana y alta complejidad. La salud no puede seguir siendo una promesa pendiente; constituye un derecho fundamental que debe garantizarse con calidad, oportunidad y dignidad.

A ello se suma la permanente preocupación por la seguridad ciudadana. Buenaventura ha vivido décadas marcadas por fenómenos de violencia asociados a economías ilegales y conflictos sociales que han afectado profundamente la convivencia. No obstante, también es necesario reconocer el enorme esfuerzo de líderes comunitarios, organizaciones sociales, iglesias, instituciones educativas y ciudadanos que diariamente trabajan por la construcción de paz, la reconciliación y la recuperación del tejido social. La seguridad no depende únicamente de la presencia institucional; también se fortalece cuando existen oportunidades educativas, empleo digno, cultura y participación ciudadana.

Sin embargo, reducir Buenaventura a sus problemas sería profundamente injusto. Esta ciudad representa uno de los patrimonios culturales más importantes de Colombia. Su música, su gastronomía, su tradición oral, la fuerza de sus comunidades, la riqueza ambiental de sus manglares y la resiliencia de su gente constituyen un capital humano invaluable. Son precisamente estas fortalezas las que deben orientar cualquier proyecto de desarrollo. El futuro de Buenaventura no puede construirse desconociendo su identidad; por el contrario, debe edificarse a partir de ella.

Cumplir 486 años también exige pensar en el tipo de ciudad que queremos dejar a las próximas generaciones. El desarrollo no puede medirse únicamente por el crecimiento económico o el movimiento portuario. Debe reflejarse en mejores escuelas, hospitales fortalecidos, barrios seguros, oportunidades para los jóvenes, protección del medio ambiente y una institucionalidad que genere confianza en la ciudadanía. El verdadero progreso ocurre cuando el bienestar colectivo acompaña el crecimiento económico.

Hoy, más que una celebración, este aniversario debería convertirse en un ejercicio de reflexión colectiva. Buenaventura posee todas las condiciones para consolidarse como una ciudad líder en el Pacífico colombiano, pero ello requiere voluntad política, continuidad en las políticas públicas y una ciudadanía comprometida con la transformación de su territorio. El desarrollo no llegará exclusivamente desde el nivel nacional; también dependerá de la capacidad de los propios bonaverenses para fortalecer la educación, promover la cultura de la legalidad y participar activamente en la construcción de una ciudad más equitativa.

Finalmente, al celebrar estos 486 años, vale la pena preguntarnos: ¿estamos formando a los jóvenes que liderarán la Buenaventura del futuro? ¿Estamos haciendo lo suficiente para que la riqueza que produce el puerto se traduzca en mejores condiciones de vida para sus habitantes? ¿Qué ciudad queremos conmemorar cuando se celebren los 500 años de su fundación? Las respuestas no corresponden únicamente a los gobernantes. Son una responsabilidad compartida entre instituciones, sector privado, academia y ciudadanía. Tal vez el mejor homenaje que podamos hacerle a Buenaventura sea comprometernos, desde el lugar que ocupamos, a construir la ciudad que durante generaciones hemos soñado.

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