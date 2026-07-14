- La ola de optimismo que empieza a sacudir al país frente a las amenazas de la extrema derecha

A las puertas de un cambio de gobierno, este análisis invita a no caer en el pánico colectivo y a mantener la movilización social para proteger lo ganado

Texto escrito por: Germán Peña Córdoba

Nada pierdes siendo optimista mucho ganas soñando y creando fantasías que pueden resultar posibles y porque no, hacerse realidad. Mucho dejas de ganar siendo un pesimista contumaz; mucho obtienes siendo un optimista irredento. Como soy un optimista incorregible algo me dice que buenas cosas están por pasar: creo, va a suceder algo que positivamente nos estremecerá de pies a cabeza y, nos trazará la hoja de ruta de los proximos cuatro años. No es mi propósito posar de taumaturgo, pero las condiciones estan dadas para pensarlo. Estoy seguro que algo bueno sucederá.

Mi perspicacia no trata de aquel cuento con sabor a Realismo Mágico, donde una señora habitante de un pueblo amaneció con el presentimiento y palpito de que algo muy grave iba a suceder en el pueblo que habitaba. La señora expreso la preocupación con que había amanecido a sus hijos y a sus familiares cercanos, era un pequeño grupo de personas que reunió y les dijo: "algo muy grave va a pasar en este pueblo". La preocupación expresada por la señora se fue esparciendo de boca en boca, desde el billar que frecuentaba su hijo, llegó al la carnicería de la esquina y desde la carnicería a todos los rincones del pequeño pueblo. Fue tal el éxito del rumor que todo el pueblo se fue vinculando imaginariamente a tan fatal premonición.

Todos sus habitantes alistaron maletas, quemaron sus ranchos y se fueron, porque algo muy grave iría a pasar. Al final un ambiente fantasmal se apodero del pueblo y quedó deshabitado, producto del rumor que se extendió como pólvora. La señora del palpito observaba desde su ventana el pánico formado y de inmediato grito desesperada: "creían que estaba loca, se los dije: algo grave iba a pasar en este pueblo".

Asi como la señora del magnifico cuento de Gabriel García Márquez, pienso todo lo contrario para Colombia. Me atrevo a expresar que algo bueno va a suceder en nuestro país. Lo bueno es que rápidamente nos vamos a dar cuenta de la grave equivocación que se cometió, pues ya son muchos los desencantados, los primeros pasos que ha dado el "presidente electo" nos lleva a pensar y a recapacitar en la necesidad de evitar masivamente que regresemos a épocas aciagas y este Deja Vu que ya fue experimentado.

Se observa claramente una multiplicidad de acciones y movimientos qué harán temblar al pais y en vez de crear la incertidumbre, el temor y el miedo que la ideología extrema utiliza como arma política para el control social, nos llenará de optimismo a las personas que pensamos que el pais no puede retroceder en las conquistas logradas en el terreno social y cultural. Es mas: desde el congreso se deberá seguir impulsándo las reformas, apoyadas por una fuerte movilizacion social.

Existen situaciones y realidades políticas que quedan tan arraigadas en el corazón de un pueblo que se convierten en un activo imposible de arrebatar. Atreverse a hacerlo implica retroceder y, por mas que se quiera desconocer lo conquistado y no reconocer lo logrado el beneficiado se resistirá y la causa orquestada desde las alturas resultará fallida, pues se convierte en una operación politica difícil de llevar a cabo, so pena pagar un costo político inconmensurable, al tratar osadamente derribar algo que el pueblo ya considera suyo. Todo lo anterior sin contar con el vacío de poder que ya se observa, igual se da una serie de tesituras que comprometen la legitimidad de un eventual nuevo gobierno, no reconocido por una inmensa mayoría.

Retroceder no es una buena opción cuando existe un reconocimiento generalizado de unas acciones afirmativas que van en ostensible aumento para beneficio de unas mayorías tradicionalmente excluidas estigmatizadas, vulneradas y segregadas. Aun no ha terminado el gobierno del cambio y ya lo estamos añorando.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..