Brasil decide si se queda con Lula o vuelve a la presidencia un Bolsonaro

Cuatro años después, Brasil repite candidatos el domingo, solo que esta vez el Bolsonaro es Flávio, hijo de Jair, muy cerca en los sondeos y con la sombra de Trump

Las calles de Brasil, que son espacio de encuentro y celebración, a cuatro días de elecciones presidenciales reflejan una desidia electoral que asombra por primera vez desde la nueva democratización. Polarización es la palabra que está marcando los comicios del domingo 4 de octubre: entre dos tendencias políticas opuestas:, católicos de Lula da Silva y evangélicos de Flávio Bolsonaro, entre los estados del norte teñidos del rojo del Partido de los Trabajadores y los del sur, de azul del Partido Liberal bolsonarista.

En un déjà vu político se enfrentan Luiz Inacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el hijo de Jair,el expresidente en prisión domiciliaria. Lula va por un cuarto mandato luego de décadas protagonizando la política de Brasil. Nació en la pobreza, se curtió en el trabajo de obrero metalúrgico y se formó en el sindicalismo.. Su capacidad de ponerse en los zapatos del elector lo ha impulsado una y otra vez en las contiendas electorales.

Con desafíos, como la inseguridad reinante en el país, la presión arancelaria de Trump o la economía, dirige uno de los últimos bastiones que resiste al avance de la extrema derecha en Latinoamérica.

A los 80 años, Lula va por un cuarto mandato presidencial este domingo

A los 80 años, volverá a intentarlo. Casi cuatro décadas después de presentarse por primera vez a la Presidencia de Brasil, el obrero metalúrgico de los comienzos disputa su séptima elección presidencial en busca de un cuarto mandato al frente de la mayor economía de América Latina.

Las elecciones de 2022 fueron la derrota de Jair Bolsonaro; pero, al mismo tiempo, consolidaron al bolsonarismo como una corriente política poderosa en Brasil.

La condena y la prisión del expresidente no alteran este escenario. El apellido tiene peso propio. Entonces, Flávio, ha recibido la posta para intentar con votos lo que su padre no consiguió el 8 de enero de 2023, durante el asalto al Palacio del Planalto.

Jair Bolsonaroo, en prisión domiciliaria, le entregó la posta de la política a su hijo Flávio quien promete amnistía

Los expertos en la política de Brasil creen que bolsonarismo es la mayor fuerza porque Lula ganó por escasamente un punto y no ha cambiado el escenario. Este domingo se sabrá si Flávio, logra retener la base electoral de su padre.

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Lo que dicen las encuestas: la segunda vuelta será más reñida

Las encuestas muestran una leve ventaja para Lula, contra su inmediato contrincante. Con ellos dos, son 14 los candidatos habilitados para los comicios del 4 de octubre. La consultora Quaest, daba, el 21 de septiembre pasado, 37 % para Lula y 33 % para Bolsonaro. Nexus le asigna 40 % al mandatario y 37 % a su principal adversario. Datafolha estima 39 % para el progresista y 36% para el utraderechista.

En promedio, la diferencia entre ambos aspirantes muestra una tendencia al acercamiento. A comienzos de septiembre, se registraba una brecha de 5 %, mientras que ahora se ubica en torno a 3 %.

Si estos datos se confirman el próximo 4 de octubre, nadie alcanzará el 50 % necesario para asegurar el triunfo y Brasil tendrá una definición en la segunda vuelta del 25 de octubre próximo.

El último video de la campaña de Lula. Convierte su biografía en la biografía de Brasil. Habla de sus derrotas electorales, de las pérdidas de su vida, de la cárcel y de todo aquello que pudo hacerle desistir. Pero la historia no termina ahí. 🧵 https://t.co/01a5jHOuwV — Javier Sánchez Glez. (@javisanchezglez) October 2, 2026

El adelanto de las mediciones para este escenario indica un panorama aún más ajustado. En la encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, Bolsonaro se impone con un 47,2 % frente al 46,8 % que lograría Lula. Según Nexus, también habría un empate técnico, aunque con ventaja para el presidente: 46 % contra 45 %.

Las últimas horas preelectorales son claves porque cualquier hecho puede cambiar la intención de voto. En la campaña de Lula buscan aumentar la diferencia porque estiman que deben tener por los menos 10 puntos a su favor para aguantar la embestida de la segunda vuelta.

La estrategia de Lula y Flávio en la recta final de la campaña

La fe religiosa tiene peso en las campañas y en los votantes brasileños. Quaest mostró que Lula lidera las intenciones de votos de los católicos, con 48 % mientras Bolsonaro tiene 29 % de este segmento. Por el contrario, entre los votantes evangélicos el derechista encabeza las preferencias, con 46 %, mientras el presidente reúne 27 %. En el último tramo de campaña ni la seguridad ni la corrupción fueron el tema más caliente, fue una polémica por la virgen de Aparecida, porque se endilgó a Bolonaro haber dicho que la quitaría de patrona de Brasil.

Lula hizo campaña acompañado por Janja, Rosângela da Silva, su esposa militante del PT, que se ha convertido en una figura política y social influyente como primera dama de Brasil. clave en la campaña y en la construcción de la imagen pública de Lula, especialmente en el vínculo con comunidades religiosas y movimientos sociales.

Como Jair Bolsonaro, Lula aumentó 15 % el monto de Bolsa Familia, la principal ayuda social del Gobierno. Una medida esperada y previsible en contextos electorales y que se ha dado en otros países, como Colombia, donde el presidente Gustavo Petro aumentó 23 % el salario mínimo para 2026.

Lula ofrece al electorado números de crecimiento económico y también de los salarios. El desempleo cae tres puntos y medio con respecto a la misma medición durante el mandato de su antecesor y la deuda alcanza el 80 % del PIB, uno de los más altos de la región.

En el caso de Bolsonaro, Javier Milei, presidente de Argentina, es el punto de referencia en el tema económico. En su equipo se habla de reducción drástica de los presupuestos para salud y educación y además baja de impuestos. Con el serrucho de Milei en mano, ha hablado de quitar mil normas que restringen la libertad de la economía.

En la campaña de Lula toman la cercanía con la Casa Blanca como un aspecto beneficioso con la posterior entrada al Escudo de las Américas,.

Sin embargo, la preocupación de los brasileños no se llama Trump, Se llama seguridad ciudadana. Flávio Bolsonaro presenta la calificación de organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado por parte de Estados Unidos como una respuesta a dicha preocupación.

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