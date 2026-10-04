Cuatro familias colombianas transformaron sus huertas en un negocio de hierbas aromáticas de exportación

El tomillo, el romero, la menta y 40 variedades más cultivadas en Cundinamarca y Antioquia principalmente, llegan a los supermercados de Europa y Estados Unidos

Entre invernaderos, cultivos de distintas regiones y cargamentos que salen por avión rumbo a Norteamérica, las hierbas aromáticas colombianas se han convertido en un negocio que crece silenciosamente. Menta, albahaca, cilantro, romero y tomillo ya no solo llegan a las cocinas colombianas: cada vez tienen más espacio en los mercados internacionales.

Detrás de ese crecimiento hay empresas paisas, bogotanas y de ascendencia libanesa que comenzaron como pequeños proyectos familiares. Hoy trabajan con tecnología, campesinos y cultivos especializados para atender una demanda que no para de crecer.

En Cundinamarca y Antioquia se concentra buena parte de esta historia, protagonizada por productores que encontraron en las plantas medicinales y aromáticas un negocio rentable con vocación exportadora.

Emprendimientos familiares paisas

Dos de estas empresas ya forman parte de las 10.000 empresas más grandes del país: Eshkol y Agroaromas

Eshkol Premium es la mayor productora y exportadora de hierbas aromáticas frescas del país, acumulando más de 12 años de trayectoria en el mercado estadounidense. La casa matriz está ubicada en la vereda Las Lomitas, en La Ceja (Antioquia), cerca de sus fincas de producción en el oriente antioqueño, como las de Guarne.

Fundada en abril de 2012 por Teresa Castro y su hijo Luis Felipe Romero Castro (socio mayoritario y originario de Rionegro), la empresa incorporó progresivamente a otros familiares.

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Tras incursionar en el cultivo local de tomate, Romero decidió apostar por las hierbas frescas comenzando en un pequeño invernadero con menta, estragón, orégano y tomillo que vendía a intermediarios exportadores. Dos años después creó Eshkol Premium para enviar su primer cargamento a Miami, ciudad donde hoy mantiene sus oficinas principales.

Los cultivos y procesos de las fincas cuentan con certificaciones para la exportación como USDA Organic (para las fincas orgánicas) y PrimusGFS (buenas prácticas agrícolas, de manufactura y gestión de inocuidad)

Una alianza inicial le permitió cultivar una hectárea mientras gestionaba la venta en el exterior. Posteriormente, la firma adquirió tierras propias y en 2015 se expandió al Tolima para cultivar albahaca en un clima más cálido debido a la alta demanda. Hoy, cuenta con 40 hectáreas de cultivo, 450 colaboradores y ventas en 2025 por $41.681 millones, ubicándose entre las 6.000 empresas más grandes de Colombia.

Agroaromas también nació como emprendimiento familiar

Agroaromas registra ventas por $28.509 millones y acumula cerca de 30 años en el sector, exportando la totalidad de su producción desde su planta en el Parque Industrial K2 en Chía (Cundinamarca).

Surgió como un proyecto familiar impulsado por Dalmiro Rodríguez, su actual gerente, quien sumó socios inversionistas para enfocarse en el mercado estadounidense tras explorar países europeos como Francia e Inglaterra. La empresa pasó de operar solo con cultivos propios a un modelo donde el 30 % proviene de tierras propias y el 70 % de familias campesinas asociadas en la sabana de Bogotá, Boyacá y Tolima.

Agroaromas se concentró en la comercialización, logrando 15 años de crecimiento sostenido en la costa este de Estados Unidos, mediante un aliado estratégico que abastece a grandes cadenas de supermercados.

La firma emplea alrededor de 189 personas, ha invertido en tecnología agrícola israelí, sistemas de riego, manejo de cultivos e invernaderos para sostener la producción durante todo el año.

150 mil libras mensuales de hierbas y 40 pequeños productores

Agrofresh es una compañía antioqueña que exporta 150.000 libras mensuales de hierbas aromáticas a Estados Unidos y Canadá.

En el proceso de sección se busca un color uniforme, aroma e intensidad, eliminación de partes marchitas, y una estandarización y homogeneidad según especificaciones del cliente

Su operación se apoya en alianzas con 40 productores del oriente antioqueño y Cundinamarca, a quienes garantiza la compra de un mínimo de 500 kilos semanales. La empresa fue fundada en 2009 por la madre de Juan Fernando Echeverri Franco, actual gerente, quien venía de trabajar toda su vida en el agro. Su hijo asumió la conducción tras graduarse de la Universidad Católica de Oriente en 2017.

La compañía coordina cinco unidades de producción y 28 hectáreas de cultivo donde cosecha 11 variedades, con énfasis en el tomillo, romero, cebollín y menta. En la actualidad, además, orienta sus procesos hacia la transición ecológica para atender la demanda de productos limpios.

Los inmigrantes libaneses de las hierbas

Por su parte, Agrifresh inició pasos en el cultivo de hierbas a principios de siglo y comenzó sus exportaciones en 2004 bajo la dirección de Jorge Luis Helo, respaldado por su abuelo descendiente de inmigrantes libaneses y su hermana Paula Helo.

La empresa cuenta con un portafolio de 11 hierbas aromáticas frescas; cinco de ellas las cultiva directamente en Tocancipá (siete hectáreas por especie) y el resto las abastece a través de una red de cultivadores en Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

Desde su planta en Cota (Cundinamarca), la firma procesa y embala entre 14 y 20 toneladas mensuales que despacha por vía aérea. El 97 % de su producción se destina a Estados Unidos, donde opera una comercializadora propia, mientras que el 3 % restante se envía a Canadá. La compañía descartó el mercado europeo debido a los altos fletes y a la competencia de los productores africanos.

Aromas y sabores en expansión mundial

Entre enero y septiembre de 2024, los envíos al exterior se dirigieron principalmente a Estados Unidos, destino que absorbió US$ 31,96 millones (el 80,6 % del total) con la menta, la albahaca y el cilantro como productos estrella. El segundo mercado fue Canadá, con USD 3,61 millones (9,1 % del total) en variedades como perejil, romero y tomillo. Otros destinos en expansión incluyen Reino Unido (estragón y eneldo), Alemania, Suiza, Australia y Panamá (orégano y salvia).

Cundinamarca es la región que más aporta a las ventas externas con USD 14,19 millones (cifras de 2024), donde los agricultores han migrado hacia estos cultivos por su mayor rentabilidad. Le sigue Bogotá con USD 12,47 millones, clave en la comercialización y la logística. Antioquia ocupa la tercera posición con USD 5,67 millones mediante una producción especializada y redes de distribución, seguida por Tolima con USD 4,42 millones y Valle del Cauca con USD 1,25 millones.

El cumplimiento de las rigurosas normas del proceso productivo y el transporte aéreo son garantía para de la calidad de estas hierbas que aromatizan varias cocinas del mundo.

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