Por qué Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue condenado y podría pagar 40 años de cárcel

Cuatro votos en su contra de los cinco posibles definieron la culpbilidad del exmandatario por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva

Hay “pruebas concluyentes” que permiten a la Justicia de Brasil demostrar que el expresidente de la nación sudamericana, Jair Bolsonaro, lideró un grupo que intentó “abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el Judicial, y deponer al gobierno legítimamente constituido”, afirmó la magistrada Cármen Lúcia Antunes, una de las cinco magistradas encargadas de evaluar la condena contra el exmandatario y siete de sus aliados, hallados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

Con esas palabras, Antunes emitió el tercer voto a favor del veredicto condenatorio, respaldando los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró a Bolsonaro —líder de la extrema derecha brasileña— culpable del intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio 'Lula' da Silva, actual jefe de Estado de Brasil, en enero de 2023.

De esa manera, la Primera Sala del Supremo brasileño formó, este 11 de septiembre, una mayoría de tres votos a favor de condenar al expresidente por los delitos de los que fue hallado culpable.

Para una absolución o condena se requería una mayoría simple de tres de los cinco votos. En los días previos a este jueves, con excepción del magistrado Luiz Fux, dos de los cinco jueces encargados ya habían votado a favor de la condena.

Ahora, tras la votación de la magistrada –que dejó un resultado parcial de 3-1– solo hace falta el voto de Cristiano Zanin, quien, como líder de la Sala, será el encargado de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente del gigante suramericano.

Hasta ese entonces, aún existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto, un escenario sin muchas expectativas.

“Está comprobada la violencia y la grave amenaza”

"Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral" con "actos de violencia, graves amenazas, coacción" y hasta con planes de asesinato de autoridades, puntualizó la magistrada Antunes en este día histórico para Brasil.

Así las cosas, “el panorama está ampliamente demostrado. Está comprobada la violencia y la grave amenaza”, añadió la jueza.

La mayoría de la Primera Sala siguió el voto del juez de Moraes, quien puso a Bolsonaro en el epicentro de un complot golpista que, desde mediados de 2021, intentó anular la victoria de Lula da Silva “a cualquier costo” para “perpetuarse en el poder” mediante el uso de la fuerza.

Como se mencionó anteriormente, el único voto divergente hasta ahora ha sido el de Fux, quien optó por la absolución del expresidente de derecha porque, según su criterio, no hay pruebas suficientes para la condena.

Leer tambiénJuicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Dicho eso, una vez que se conozcan los votos de los cinco jueces, los magistrados discutirán la fijación de la pena para cada uno de los posibles condenados, lo que se prevé que ocurra este viernes 12 de septiembre.

¿Por qué delitos es condenado Bolsonaro?

El exmandatario –actualmente bajo arresto domiciliario– responde en este caso por los siguientes cinco crímenes: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Para sustentar su acusación, la Justicia de Brasil presentó mediante la Fiscalía y la Procuraduría General de la República documentos de cientos de páginas de investigaciones con base en el trabajo de la Policía Federal (PF), declaraciones de testigos y los interrogatorios de los acusados.

Dentro de ese gran marco de pruebas sobresale el llamado “borrador golpista”: un documento presentado por Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas en el que proponía imponer el Estado de Defensa y crear una Comisión de Regularidad Electoral. Lo anterior fue confirmado posteriormente por el excomandante del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y el excomandante de la Fuerza Aérea, Carlos Baptista Junior.

Del listado de pruebas también destaca el plan “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar a Lula, y un sistema de vigilancia clandestino dentro de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) conocido como la “Abin Paralela”.

Leer tambiénLa recta final del juicio a Bolsonaro: las claves de un proceso histórico en Brasil

Se trata de la primera vez que un expresidente y militares son juzgados por intento de golpe de Estado en Brasil. A nivel regional en América Latina, el proceso ha sido descrito como “el juicio del siglo” en suelo brasileño. De igual forma, varios expertos apuntan a que este juicio reafirma la soberanía del país y la autonomía de las Instituciones democráticas.

¿Bolsonaro tiene otra salida?

Sí. Aunque el Supremo Tribunal Federal es la instancia máxima de la Justicia en Brasil, existe la posibilidad de que Bolsonaro y los otros siete imputados presenten recursos ante el plenario de la Corte, en caso de que se confirme la condena tras el final del juicio.

En ese sentido, el líder de ultraderecha y los otros siete imputados tienen dos opciones: los embargos de declaración y los embargos para resolver divergencias. Una vez concluido el juicio, la Corte Suprema tiene 60 días para publicar su decisión.

Leer también¿Es posible una amnistía para Jair Bolsonaro?

Luego, los abogados de los juzgados tienen cinco días para presentar los eventuales recursos, algo que podría retrasar el eventual traslado del protagonista del caso, Bolsonaro, a la cárcel. Esto, ya que el Tribunal Supremo entiende que la pena sólo debe comenzar a cumplirse después de que la sentencia es firme, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.

Con EFE, AFP y Reuters

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.