La bodega en San Victorino de artículos navideños que tiene opciones desde mil pesos y mucho más

Bogotá tiene un lugar donde la Navidad es barata: una bodega con precios sorprendentes para renovar el árbol y la casa

Llegó diciembre con su alegría y, desde ya, los colombianos están armando sus decorados navideños. Sin embargo, muchos ya sienten que sus adornos de años pasados perdieron brillo y buscan renovar ese baúl navideño que sale religiosamente cada temporada. El problema es que no siempre es fácil encontrar productos económicos, pero en Bogotá hay una bodega que sorprende por sus precios y variedad. Hay una bodega en San Victorino con precios muy buenos para quienes quieran comprar artículos navideños.

Esta es la dirección de la bodega en San Victorino de artículos navideños con tremendos precios

Para muchos, la temporada decembrina es la mejor del año: luces, calles iluminadas, familias reunidas y un ambiente que se vuelve más cálido que de costumbre. Entre esas tradiciones inamovibles está la de decorar el hogar, una práctica que une a grandes y chicos. Por eso, si está buscando adornos nuevos sin gastar de más, esta bodega podría ser su mejor opción.

Vistazo a la bodega. Captura tomada del video de El Man de Los Insumos.

Los precios al detal son bastante económicos y la variedad es amplia. Hay adornos para puertas, figuras pequeñas, esferas, rollos de cinta para decorar el árbol, moños, tapetes y otros detalles que ayudan a transformar cualquier espacio. Las opciones comienzan desde los $900 pesos, algo poco frecuente en una época donde los costos suelen dispararse. Además, hay muñecos navideños de diferentes tamaños y estilos, perfectos para quienes quieren un toque diferente en su casa.

|Le puede interesar Cómo un empresario boyacense levantó al Tolima y lo convirtió en un grande del fútbol colombiano

El lugar también ofrece precios más bajos si se compra al por mayor, lo que lo convierte en un buen destino tanto para quienes quieren renovar toda su decoración como para quienes buscan revender. La bodega está ubicada en San Victorino, junto al Parque de la Mariposa, dentro del Centro Comercial De Todo Accesorios. Su dirección exacta es Carrera 13 #12-13, un punto ideal para quienes quieren llenar su hogar de espíritu navideño sin que el bolsillo sufra en el intento.

Además, puede aprovechar que está por el centro y comprar regalos y por qué no, ver la pinta navideña por un mejor precio.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.