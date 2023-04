Betty es la villana: La tesis que prueba que el personaje más querido de Colombia fue una mentira

La estudiante de la Universidad Distrital, Angélica María Padilla Pardo, realizó su tesis sobre el análisis sociológico de la exitosa novela “Yo soy Betty la fea”. La producción ha sido tan relevante alrededor del mundo que incluso la actriz hollywoodense Elizabeth Olsen, confesó verla y hacer musicales de ella con sus amigos.

Sin embargo, el trabajo de grado llamado ‘Beatriz Pinzón Solano, la antiheroína’, realiza un análisis de las acciones de Betty dentro de ‘Ecomoda’, para descubrir si ella es la villana y Marcela la verdadera víctima, la joven estudiante planteó lo siguiente: “Para llegar a los rasgos que se separan del héroe, pero no tienen un tinte villanesco y por tanto llegan a ser diferentes al héroe, se definirán como antiheróicos. Con los rasgos encontrados en el marco teórico se hará una codificación y saturación de datos que permita contrastar cada rasgo antiheróico tanto con cada acción del personaje. Estas acciones son apreciadas bajo el cristal del personaje mismo”.

"Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar".

