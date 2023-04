Los va a dejar sin trabajo: La inteligencia artificial que quiere mandar al olvido a Karol G

.Publicidad.

La inteligencia artificial (IA), ha causado mucho revuelo en las últimas semanas, pues la opinión pública está dividida. Muchos prefieren que este tema no avance por la seguridad de los seres humanos, como en el caso de Elon Musk, CEO de Twitter, quien advirtió en una nueva entrevista que la inteligencia artificial podría llevar a la "destrucción de la civilización".

Tras la controversia, el tema de la inteligencia artificial volvió a sonar de nuevo. Con dicha herramienta se creó una canción, ‘Heart on my sleeve’, donde supuestamente cantan Drake y The Weeknd, con una letra sobre Selena Gomez. Después de que la canción se hiciera viral, Universal Music Group pidió que la canción fuera eliminada por “contenido infractor creado con IA generativa”.

El contenido fue publicado por un usuario llamado Ghostwriter977 y ya se encuentra en Spotify, Youtube y Tiktok, aunque no por parte del usuario original, al parecer tuvo que ser borrado. Universal Music dijo lo siguiente a la revista Billboard: "se demuestra por qué las plataformas tienen una responsabilidad legal y ética fundamental para evitar el uso de sus servicios de manera que perjudique a los artistas", mostrándose bastante preocupados por la situación.

Aunque los artistas no han dado ninguna declaración al respecto, parece que esta nueva posibilidad pone en jaque mate a la industria musical. La inteligencia artificial podría quitarle el trabajo a artistas de todo el mundo, está vez fueron Drake y The Weeknd, pero podrían ser colombianos como Karol G y Feid.