El ministro Benedetti y la Directora del Dapre, los escuderos de Petro en su primer Cabildo popular en Barranquilla

El 20 de mayo la marcha a favor del cabildo popular convocado por el presidente Gustavo Petro en Barranquilla llegó hasta el Paseo Bolívar donde dio su discurso a las siete de la noche. Junto a él estaba el ministro del Interior, Armando Benedetti, su escudero quien aterrizó días antes en La Arenosa para ir asfaltando el camino dado que el Presidente se encontraba en China, organizando a las bases de los comités por el Sí y a los sindicatos que se empezaron a mover desde que la Reforma Laboral se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

Al lado del presidente Petro y el ministro Benedetti estaba Angie Lizeth Rodríguez, Directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), quien se ha convertido en la mano derecha de ambos, un rol similar al que jugó la canciller Laura Sarabia cuando era jefe de gabinete del Presidente.

El ministro de Minas, Edwin Palma y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino también estuvieron en tarima. Sanguino llegó a Barranquilla antes que el presidente Petro. Y es que él tiene la gran responsabilidad de sacar adelante la Reforma Laboral que aún le queda un segundo aire en el Congreso después de su fracaso cuando tuvo 49 votos en contra y 47 votos a favor. Y aunque la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, estuvo en el cabildo popular, no se subió a la tarima durante el discurso del presidente Petro.

Del Pacto Histórico estaban los representantes Agmeth Escaff, David Racero, y Cha Dorina Hernández, quien es la primera congresista palenquera.

El Presidente eligió Barranquilla como el punto de partida de lo que serán sus cabildos populares con los que busca el respaldo social a su Reforma Laboral. Allí dijo que no estaba siendo radical, ni estaba pidiendo algo que no sea normal, acusó a las elites de ser las responsables y no descartó el Paro Nacional o huelga indefinida. Por su parte, los sindicatos ya se preparan para lo que será el primero Paro que será de 48 horas entre el 28 a 29 de mayo como se lo contamos en esta entrevista con Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT): Las tres exigencias que no pueden faltar en la reforma laboral: habla Fabio Arias, dirigente de la CUT