Armando Benedetti llegó a la FAO a pesar de las molestias de los funcionarios de la Cancillería

El 6 de febrero de 2024, fue publicado en el portal del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) un decreto que nombraba al barranquillero Armando Benedetti como el nuevo embajador de Colombia ante la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Dicho documento llamó la atención por tres cuestiones diferentes. La primera es que el documento fue firmado por el canciller Álvaro Leyva, quien en ese entonces ya había sido suspendido por la Procuraduría y quien ha tenido grandes diferencias con Benedetti en el pasado: la segunda es que el exsenador de la U tiene dos procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia y la tercera es que no cumple con un requisito clave para llegar a una Embajada como lo es la acreditación de un segundo idioma.

Esto, sumado con el hecho de que no pertenece a la Carrera Diplomática, generó indignación dentro del sindicato de la Cancillería, Unidiplo (Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular), quienes desde el primer momento pusieron el grito en el cielo. Además, añadieron dos grandes peros al nombramiento del barranquillero. Por un lado, aseguraron que durante su primera experiencia diplomática en la Embajada en Venezuela no demostró tener las capacidades suficientes para el cargo y que no tiene conocimientos en agricultura, tema central que le tocará abordar desde la FAO.

#Comunicado UNIDIPLO se permite comunicar a la opinión pública su preocupación frente a la reciente publicación de la hoja de vida del exsenador Armando Benedetti Villaneda para aspirar al cargo de Embajador de Colombia en la Misión Permanente ante la FAO con sede en Italia. pic.twitter.com/9ZTy8Y3V7l — UNIDIPLO (@unidiplo) February 7, 2024

Sin embargo, todos estos reclamos no fueron atendidos y este lunes 13 de mayo, tres meses después de que fuera publicado el decreto, Armando Benedetti finalmente presentó sus credenciales en Roma, ciudad donde tiene su sede la FAO, ante su director general, el chino Qu Dongyu.

Una Embajada que se volvió a abrir exclusivamente para Benedetti

Antes de la llegada del barranquillero, los asuntos relacionados con la FAO eran atendidos directamente desde la Embajada de Colombia en Italia, donde está Ligia Margarita Quessep. Esto debido a que la Embajada en la FAO había sido cerrada en 1999 porque se consideró que no era necesaria. Ahora el país va a tener tres representaciones diplomáticas en Italia sumando la que hay en la Santa Sede.