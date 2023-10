Bello: ciudad de artistas

Por: Ramplon Anarklovsky |

octubre 13, 2023

Al norte del Valle de los Aburraes, existe un pueblo al cual disque en honor a un tal Andrés el Inmortal -que no era tan inmortal porque hace ya varios siglos murió y muy pocos lo conocen o recuerdan- fue bautizado con su lindo apellido Bello; un territorio donde el arte pulula por doquier, tipleros, poetas, malabaristas, titiriteros, teatreros, saltimbanquis que hoy llenan las calles de esa ahora Ciudad, dando un extraño color y olor al espacio público; si observas hacia arriba un raro arcoíris se mece ante tus ojos como si estuvieras en un viaje astral, cuando miras a la derecha ya no distingues entre el azul y el rojo, al caminar hacia el centro pareciera que estás ingresando al mundo de Alicia en el país de las maravillas, cuando intentas voltear a la izquierda ya no encuentras a nadie que se detenga en los semáforos en rojo, los vehículos pasan súper rápido por este sector, ya no se puede caminar o pensar, es como si todos los semáforos estuvieran en un color parecido al naranja o verde, algo que no se logra distinguir entre la velocidad de los vehículos blindados de alta gama y las luces que van y vienen.

La Ciudad de Artistas se mueve de extrañas formas y allí los que curiosamente le otorgan el título de Artista a esta ciudad, no son los grandes intelectuales, los letrados o aquellos vagos, sensibles y amanerados que hacen del Arte su oficio, sino los políticos. Aunque decir políticos para aquellas gentes es bastante complicado, uno no sabría definirlos, porque ellos no quieren ser definidos, odian los títulos, las etiquetas, pero si aman el reconocimiento, entonces para no herir egos dejémoslos como Políticos y hagamos de esta una de las subramas del arte, ya luego los críticos de arte nos dirán de que rama se desprendió esta.

En aquel municipio del extraño nombre Bello, existen una gran diversidad de centros culturales, bares, putiaderos, casas del buen vicio y casas de teatro; pero la mejor escuela de teatro se llama Escuela Alcaldía Municipal seguida solo por su gran Granja Infantil Consejo Municipal. No hay en el mundo escuelas tan importantes como esas dos que existen allí, llegan estudiosos de los cuatro continentes a intentar comprender y aprender algo de esta escuela.

Por estos días los habitantes de ese hermoso pueblo-ciudad-hato están de fiesta, las famosas Fiestas del Quitasol. Todos los Artistas dicen ser independientes, pareciera ser que el licor que se expende en dichas fiestas fabricado y distribuido por los patrocinadores oficiales (Chatas, Pachelis, Mesas, Trianas, etc) les genera una especie de obnubilación en la cual olvidan su casa de origen, pero ellos, aun así, son el centro de la atención, todos esos honorables han pasado por la Escuela Alcaldía Municipal y su Granja Infantil, ya sea de teloneros, aguateros, gaffer o tramoyistas.

Todos esos grandes saltimbanquis le ofrecen a su pueblo-ciudad-hato la esperanza de algo Bello durante las fiestas, Fiestas del Quitasol; los huecos son solo una parte de la escenificación para el show, huecos en las calles, huecos en los bolsillos de sus espectadores, huecos en las instituciones; los malabares y el show de fuego se roban todas las noticias, los espectadores se asustan un poco, pero luego… el show continua y las buenas gentes ríen; los puestos de comida invaden los andenes, hay que aprovechar el momento eterno para llenar las panzas de los espectadores; esas fiestas son tan despampanantes que gentes de otras ciudades quieren asistir al evento, quedando casi todos los días atascadas a unas cuantas cuadras del escenario principal por el tumulto de personas, animales y vehículos.

“Bello Ciudad de Artistas” pareciera el inicio de un poema de Dante Alighieri; pero Hugo, La Dani, El Cura, Las Lore, El zarco, El Pipe, El Santi y Robin, parecieran sacados de un libreto de Gustavo Bolívar, donde todos juega a ser policías y ladrones, donde todos quieren vigilar y castigar, donde todos son los mejores actores, donde los malos se vuelven buenos y luego vuelven a ser malos y así se sigue tejiendo y entretejiendo el circulo vicioso que enmaraña a esa Cuidad-Pueblo-Hato.