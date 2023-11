La otra fortuna de los dueños de Bavaria: el valor que tienen sus marcas

.Publicidad.

Los 134 años de historia de Bavaria, junto con las gestiones de la familia alemana Kopp hasta 1969, los Santo Domingo hasta 2005 y la multinacional belga Anheuser-Busch InBev hasta la actualidad, la han convertido en una empresa referente a nivel nacional, caracterizada especialmente por tener un portafolio de marcas bastante queridas y de alta recordación para los colombianos.

En el reciente informe anual de Brandvalorum, firma líder en evaluación de marcas, sobre las más valiosas de Colombia, no sorprendió que, en las relacionadas con productos, la mayoría hicieran parte del portafolio de la cervecera.

-Publicidad.-

El primer lugar se lo llevó Poker, marca alrededor de la cual se ha desarrollado una enorme estrategia de publicidad para que sea conocida como la cerveza de los amigos. Junto con Águila, también de Bavaria, fueron las únicas dos marcas que superaron los USD 500 millones de valor, según Brandvalorum.

Pero el dominio de Bavaria no se queda ahí, puesto que el top tres lo completan otros tres productos que también son de su portafolio como la Pony Malta y las cervezas Club Colombia y Águila Light, todas con un valor de entre USD 100 millones y USD 300 millones.

Publicidad.

Ahora bien, en el top diez de la clasificación, queda más que claro que Bavaria es la campeona a la hora de valorizar sus marcas porque ocho de las diez primeras son de ellos. La lista incluye a Malta Leona en el séptimo lugar (entre USD 100 millones y USD 300 millones) y Costeña y Águila Zero en el noveno y el décimo (ambas entre USD 50 millones y USD 100 millones). Poker y Águila no solo son las dos marcas más valiosas de Colombia, sino que son las de mayor recordación como lo evidenció el ranking Top of Mind de la Revista Dinero de 2023.