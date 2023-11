¡Basta de asesinar, Israel!

Por: LUIS ENRIQUE MONROY PAMPLONAl |

noviembre 15, 2023

¡Basta Israel!, deje de asesinar a muchas personas inocentes, los muertos que ustedes ocasionan es la muestra que ustedes, no pueden ser el pueblo elegido, por Dios; si realmente eso es verdad... no puedo imaginar que Dios (o el que ustedes profesan) este sonriendo y feliz, por lo que hacen; ustedes en nombre de ese Dios, y de ese ser "supuestamente" son el pueblo elegido, a ustedes no puede quedarles difícil razonar, conversar, hasta lograr acuerdos que eviten en todo momento e instante, que no se pierda una sola vida.

Este es el momento, para demostrarle al mundo que realmente ustedes "aparentemente" son distintos, aun mundo que se debate en la guerra.

¡Basta, Israel!, miles de personas salen corriendo de su propia tierra, ¿cómo ustedes, de manera descarada, abren caminos o corredores "aparentemente" humanitarios?, para que ustedes desalojen a las personas de sus propias casas.

¡Basta, Israel!, hoy a través de los medios de información, con mirada a veces parcializada hacen ver que la masacre que ustedes hacen a diario, se vea para "algunos" como heroicas, y otros los hacen ver a ustedes como asesinos. PERO NO SE TRATA DE VER SI EXISTEN BUENOS O MALOS, SINO QUE ESTA ES LA EXPRESIÓN DE LA BARBARIDAD A LA CUAL PUEDE LLEGAR EL HOMBRE. Y USTEDES SON EL EJEMPLO de que se puede matar indiscriminadamente, SIN NINGÚN TIPO DE PUDOR.

Usted, Estados Unidos (quienes tiene poder de decisión y no sus ciudadanos del común), ¿por que llevan y promueven las armas?, ¿para que los hombres y mujeres en otros territorios se asesinen unos a otros?, ustedes son responsables de la guerra, de las personas muertas, de los niños, que jamás llegaran a serán adultos, de sueños truncados, ustedes tienen que pedir perdón al mundo, pues las potencias del mundo, hoy deben buscar es la paz, es su obligación.

Ustedes "potencias" del mundo, no lo son, porque ustedes guardan silencio, ustedes con el silencio y formalismos políticos, contribuyen a que cada día una persona en PALESTINA muera.

Los exhorto, a cada una de las potencias del mundo, a cada uno de los paises del mundo, a todos los hombres, mujeres, niños y niñas, a todos y todas en el mundo, que no aceptemos, que no nos acostumbremos a ver morir; o a... ver asesinar a otras personas en el mundo y menos a que alguien nos indique, que quien muere es bueno o malo.

¡Basta Israel!, ¿Quién responderá por estos asesinatos?, ¿quiénes responderán por los daños causados a esta region que ha dado con su historia una gran sabiduría a la humanidad?, ¿quién responderá por los daños ecológicos?, ¿Quién responderá por todos aquellos seres vivos eliminados en el genocidio? ,¿quién responderá por los daños a la biodiversidad?, pero ante todo: ¿con qué ética y moral ustedes podrán indicarle a la humanidad, el modo de resolver los conflictos?

Da mucha vergüenza, produce nausea lo que hacen, pero sobre todo, las potencias se vuelven en modelos desesperanzadores para la juventud los niños y las niñas del mundo.

Ustedes son la evidencia, de lo que no se debe "hacer", y lo que no se debe "ser", pues en este momento ante cualquier acto de "invasión", de "colonialismo", de "dominación", de "explotación", de "patrocinio de la guerra", ustedes son la muestra de que la irracionalidad es la que prevalece.

¿Cómo confiarán los jóvenes, los niños y las niñas del mundo, para creer que es posible una humanidad en la que el "dialogo" y la "conversación", es el único mecanismo en el que, la humanidad no pueda extinguirse?.

Ustedes no podrán indicarle al mundo en momentos de revolución, que acudan al "diálogo" y la "conversación" o a las vías del "derecho"; pues ustedes las potencias, no lo practica, y no son la evidencia, que siendo ustedes, quienes tienen todo el poder y los recursos no los emplean en impedir miles de muertes.

Los recursos y el poder, "es cierto", ustedes los poseen solo es para que prevalezcan sus intereses, y son la muestra que se puedan invertir en favor de la vida, la paz.

Hoy bombardean Palestina, Yemen... otros y... ¿Cuándo nos corresponderá a nosotros?, cuando nos corresponda ser bombardeados, ¿también ustedes nos van a televisar, y nos van a grabar por las redes sociales, mientras nos refugiamos? .

¡Basta, Israel! y todo pueblo, que teniendo el poder de las armas, somete a otros; y aquellos que viven de la guerra, porque de paso proveen las armas. Ustedes no pueden vivir y dormir tranquilos, mientras desde sus escritorios se planea la guerra y las noticias.

¡Convoco a toda la humanidad!, a gritar al unísono que ¡basta! La guerra, el hambre, la pobreza hoy deben declararse una de las manifestaciones más "vergonzosas de la humanidad". ¡Convoco a la humanidad! a que siempre, ante cualquier "conflicto" la mejor y única alternativa, siempre será el "diálogo". Cuando un pueblo, o una potencia, o un país recurren a la guerra; esta es la muestra, que su alternativa es la IRRACIONALIDAD.