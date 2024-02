Bancolombia se echó para atrás con decisión sobre Nequi y los clientes saldrán beneficiados

.Publicidad.

En enero de este año varios usuarios de Bancolombia se quejaron por el nuevo cobro que la entidad estaba aplicando a las transferencias que se hacían a Nequi. Específicamente cobraba una cantidad de 500 pesos a las 'cuentas cero' que a partir de este año no incluiría ninguna transferencia a Nequi. No obstante, este cobro en transferencias solo aplicaba para los nuevos planes, por lo que los clientes antiguos continuarán con las condiciones actuales.

Esta noticia enfureció a una gran cantidad de usuarios que alegaban que no era justo y se armó un gran debate en redes sociales. Sin embargo, para sorpresa de muchos y como una muy buena noticia Bancolombia anunció que a partir de este lunes 19 de febrero las transferencias a Nequi serán gratuitas e ilimitadas en todos los planes de cuenta de ahorros.

Bancolombia amaneció cobrando las transferencias a Nequi. — Aleyda (@RodriguezPaez_) January 21, 2024

Sobre esta decisión se pronunció Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia, quien no solo afirmó que tal vez la entiendad no fue clara, si no que estaban dispuestos a hacer las mejoras pertinentes para siempre estar al lado del cliente y facilitar el uso de Nequi pues para ello fue creado: “comprendimos que, sin importar el plan de cuenta de ahorros, todos buscamos lo mismo: transferir plata a Nequi de forma fácil, sin restricciones y sin preocuparnos por costos adicionales”, informó.

La situación vuelve a la normalidad pues las transferencias a Nequi, hechas antes del 22 de enero de 2024, ya eran ilimitadas y gratuitas, razón por la cual decidieron volver a este mismo modelo. Además van a devolver el dinero: “Quienes se vincularon en alguno de los nuevos planes de cuentas de ahorros Cero, Bronce y Plata, que se ofrecieron a partir del 22 de enero de 2024, recibirán de vuelta el dinero y el IVA que pagaron por sus transferencias a Nequi”.

La devolución anunciada se verá reflejada en los movimientos de las cuentas con el nombre de REVERSIÓN COBRO BANCO-NEQUI a partir del 22 de febrero.

