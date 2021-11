Baile con su tía

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Y llegó la Navidad. Los centros comerciales están a toda marcha ultimando detalles de su decoración y nosotros en las casas ya estamos comenzando a desempacar los adornos. Siempre pensé que era demasiado rápido montar la Navidad en noviembre y prematuro que no se dejara ni pasar Halloween para lo mismo. Pero, estas son nuestras segundas fiestas de fin de año en pandemia ¡y hay que celebrar la vida unidos en familia!

Cómo les parece que vi en un chat el siguiente mensaje, al parecer del humorista caleño conocido como El Mono Sánchez, que me encanta por su estilo cotidiano y muy gracioso de describir situaciones de la vida: “Sea muy moderno y todo lo que quiera, pero baile con la tía, no le haga el feo a la abuelita con la novena, ayúdele a la mamá a armar el arbolito y el pesebre, colabórele al papá para revolver la natilla, y a los tíos a cuadrar el bafle y a armar la lista de reproducción con chucuchucu y parranda… ¡Vea que después le faltan y le toca mamarse un vacío tenaz! ¡Enamórese perdidamente de la familia!”

-Publicidad.-

Yo me quedé con la primera frase del Mono Sánchez: “baile con la tía”. Me acordé de todas esas anécdotas que contaban mis amigos, que me hacen reír mucho y que les quiero compartir, porque a pesar de que en su momento fue aburridor el asunto, hoy son historias que solo les generan alegría al recordarlas:

Publicidad.

La tía “cuchi-Barbie” a la que le gusta bailar con los amigos “pollos” del colegio, o del barrio, o de la universidad donde estudia el sobrino, les echa los perros y cuando el sobrino le reclama ella contesta: “el pollo es vida”, o se justifican diciendo que solo es una dosis de colágeno.

Bailar con la tía casi siempre es un lío porque son más bajitas, no saben bailar el género de moda, pero -eso sí- cuando ponen salsa parecen parte de Delirio, el grupo de danza caleño… se mueven de manera exagerada. ¿Y los amigos? Mirando y burlándose.

Me contó un amigo que: “¡yo tenía una tía buenísima! Se llamaba Rosario, bailaba como diosa y siempre creí que a mis 13 años podía conquistarla y arrebatársela a mi tío Rodrigo. Al final él vio cómo la miraba apendejado, me dio en la jeta y eso fue todo” … Como dice un viejo chiste de colegio de hombres: esta obra se titula “con mi tía no es pecado. O como decía mi abuela: “Ave María purísima, sin pecado concebida”, jajajajaja.

Y claro, no falta el tío que cuando ponen un pasodoble, se quita el saco y torea a la tía. Ella se pone los dedos índice de cachos y van bailando y gritando ¡ole!

Déjenme decirles que he disfrutado mucho escribiendo esta columna. Gracias a quienes me colaboraron en esta deliciosa tarea. No tuve tías así, pero conocí algunas. Y los dejo con esta historia que me encantó: “Fin de Año en una finca de Cali, con mis hijos, nueras, nietos, consuegros, nuevo esposo de mi primera ex, etc. Tanta gente, que mi hijo mayor, en su discurso de Año Viejo dijo: ‘Es la primera vez en muchos años que no tengo que llamar a nadie por teléfono, porque todos los que amo están aquí’. A la hora de bailar, salíamos esposo con esposa, yerno con suegra, nuera con suegro, esposo con exesposa, cuñado con cuñada, esposa con marido de la exesposa... Todas las combinaciones que quieras y viceversa, como diría la señorita Colombia. Todo muy sano, muy divertido, con la participación entusiasta de los niños como público, porque ellos no bailaban, sino que aplaudían divertidos y contentos”.

Esto es lo que debemos rescatar en este segundo diciembre en pandemia. Pudiendo reunirnos con cautela en pequeños grupos, vacunados, habiendo sobrevivido por ahora a esta situación global, por qué no aprovechar y reconciliarnos con esas personas de la familia que hoy les parecen una lata. Gocen con las tías, sáquenlas a bailar, síganles la cuerda, llévenles la idea; en últimas, ellas también quieren divertirse. ¡Háganlas felices! Mañana las extrañarán sin duda y las recordarán con alegría.